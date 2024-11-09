Шикарний асист Луніна допоміг "Реалу" здобути розгромну перемогу в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" розгромив "Осасуну" в домашньому матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 4:0 .

Підопічні Карло Анчелотті забили у ворота суперника по два голи в кожному з таймів. На 34-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Вінісіус Жуніор, а на 42-й хвилині Джуд Беллінгем подвоїв перевагу "вершкових".

На 61-й хвилині рахунок став розгромним. Після подачі гостей з кутового український голкіпер Андрій Лунін від власних воріт через пів поля вибив м'яч на Вінісіуса Жуніора, який оформив дубль.

Уся команда під оплески уболівальників привітала 25-річного українського воротаря з гольовим асистом.

The team Celebrating Lunin Assist for Vinicius ❤️ pic.twitter.com/M857SLkfmH — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) November 9, 2024

Остаточний рахунок гри 69-й хвилині встановив все той же Вінісіус Жуніор, який завершив поєдинок з хет-триком.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Осасуна"

Для Луніна це другий "сухий" матч за "Реал" цього сезону. У нинішній кампанії він провів за мадридський клуб п'ять поєдинків в усіх турнірах, сумарно пропустивши вісім м'ячів.

Після цієї перемоги "Реал" (27 очок) продовжує посідати друге місце в Примері та скоротив відставання від лідера "Барселони" до шести балів. "Осасуна" (21 пункт) йде на п'ятій позиції.

У наступному турі чемпіонату Іспанії, який заплановано вже після міжнародної паузи, "Реал" 24 листопада на виїзді зіграє з "Леганесом", а "Осасуна" того ж дня прийме "Вільярреал".

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