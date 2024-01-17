Шикарний дубль Влаховича дозволив "Ювентусу" здобути розгромну перемогу в матчі Серії А (відео)

"Стара синьйора" розбила "Сассуоло" і продовжує гонитву за лідером чемпіонату Італії.

"Ювентус" розгромив "Сассуоло" у домашньому матчі 20-го туру італійської Серії А. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 3:0 .

Героєм зустрічі став півзахисник "б'янконері Душан Влахович. На 15-й хвилині сербський футболіст відкрив рахунок розкішним ударом у "дев'ятку" з-за меж штрафного майданчика.

На 37-й хвилині Влахович оформив дубль чудовим прямим ударом зі штрафного у верхній ближній кут.

У другому таймі підопічні Массімільяно Аллегрі довели справу до розгрому. За хвилину до кінця основного часу гри третій гол у ворота гостей забив Федеріко К'єза.

Огляд матчу "Ювентус" – "Сассуоло"

Після цього матчу "Ювентус" (49 очок) залишився на другому місці у Серії А. "Стара синьйора" відстає від лідера чемпіонату "Інтера" на два бали. "Сассуоло" (19 пунктів) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі "Ювентус" 21 січня зіграє на виїзді проти "Лечче", а "Сассуоло" 28 січня в гостях зустрінеться з "Монцою".

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