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Шикарний гол Мессі та серія пенальті: "Інтер" Маямі з Кривцовим завоював Кубок ліг (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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257
Час на прочитання
2 хв
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Шикарний гол Мессі та серія пенальті: "Інтер" Маямі з Кривцовим завоював Кубок ліг (відео)

"Інтер" Маямі / Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Клуб Девіда Бекхема виграв перший трофей у своїй історії.

"Інтер" Маямі став переможцем Кубка ліг-2023. У фінальному матчі турніру команда аргентинського нападника Ліонеля Мессі та захисника збірної України Сергія Кривцова у серії пенальті обіграла "Нешвілл".

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1. Маямці вийшли вперед на 23-й хвилині – Мессі розкішним ударом з-за меж штрафного поцілив у ліву "дев'ятку".

Для аргентинця це десятий гол у сьомому матчі за американську команду. Також у його активі один асист. Лео відзначався щонайменше одним забитим м'ячем у кожному своєму поєдинку за "Інтер" Маямі.

Однак переможним гол Мессі не став. На 57-й хвилині Фафа Піко забив у ворота "Інтера" Маямі після кутового.

Таким чином, справа дійшли до післяматчевої серії пенальті, де точнішими виявилися Мессі та Ко – 9:10. Обидві команди завдали аж по 11 ударів. Кривцов, Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба з 11-метрової позначки не схибили.

Вирішальні пенальті били голкіпери – воротар "Інтера" Маямі Дрейк Келендер спочатку забив своєму колезі Елліоту Панікко, а потім відбив його удар.

Таким чином, Мессі та Кривцов виграли свій перший трофей у США. Ба більше, для "Інтера" Маямі, співвласником якого є легенда збірної Англії Девід Бекхем, це перший титул у клубній історії.

Після перемоги одноклубники підкидали Мессі на руках. Кривцов жартома також хотів отримати таку шану від партнерів, але щось пішло не так.

Бекхем також вийшов на поле святкувати тріумф своєї команди та тепло обіймався з Мессі.

Зазначимо, що Мессі став найкращим бомбардиром і найкращим гравцем Кубка ліг-2023. Аргентинець записав на свій рахунок 10 голів та асист у 7 матчах. У трьох поєдинках він відзначився дублями.

На церемонії нагородження Лео повівся досить скромно. Перед врученням трофею він віддав капітанську пов'язку попередньому капітану команди Деандре Єдліну. Трофей вони підняли удвох.

Огляд матчу

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Дата публікації
Перегляди
257
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