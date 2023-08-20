Шикарний гол Мессі та серія пенальті: "Інтер" Маямі з Кривцовим завоював Кубок ліг (відео)

Клуб Девіда Бекхема виграв перший трофей у своїй історії.

"Інтер" Маямі став переможцем Кубка ліг-2023. У фінальному матчі турніру команда аргентинського нападника Ліонеля Мессі та захисника збірної України Сергія Кривцова у серії пенальті обіграла "Нешвілл".

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1 . Маямці вийшли вперед на 23-й хвилині – Мессі розкішним ударом з-за меж штрафного поцілив у ліву "дев'ятку".

Out of this WORLD.



Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Для аргентинця це десятий гол у сьомому матчі за американську команду. Також у його активі один асист. Лео відзначався щонайменше одним забитим м'ячем у кожному своєму поєдинку за "Інтер" Маямі.

Однак переможним гол Мессі не став. На 57-й хвилині Фафа Піко забив у ворота "Інтера" Маямі після кутового.

Таким чином, справа дійшли до післяматчевої серії пенальті, де точнішими виявилися Мессі та Ко – 9:10 . Обидві команди завдали аж по 11 ударів. Кривцов, Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба з 11-метрової позначки не схибили.

Вирішальні пенальті били голкіпери – воротар "Інтера" Маямі Дрейк Келендер спочатку забив своєму колезі Елліоту Панікко, а потім відбив його удар.

11 ROUNDS.



Every penalty from the shootout that saw @InterMiamiCF claim the #LeaguesCup2023 crown. pic.twitter.com/mInGVgoIo1 — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Таким чином, Мессі та Кривцов виграли свій перший трофей у США. Ба більше, для "Інтера" Маямі, співвласником якого є легенда збірної Англії Девід Бекхем, це перший титул у клубній історії.

Після перемоги одноклубники підкидали Мессі на руках. Кривцов жартома також хотів отримати таку шану від партнерів, але щось пішло не так.

This is how you treat the Goat, PSG can’t relate pic.twitter.com/Uh1duOkDvD — ganesh (@breathMessi21) August 20, 2023

Бекхем також вийшов на поле святкувати тріумф своєї команди та тепло обіймався з Мессі.

Special moment between Beckham and Messi. pic.twitter.com/TmgHxvuWEp — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Зазначимо, що Мессі став найкращим бомбардиром і найкращим гравцем Кубка ліг-2023. Аргентинець записав на свій рахунок 10 голів та асист у 7 матчах. У трьох поєдинках він відзначився дублями.

На церемонії нагородження Лео повівся досить скромно. Перед врученням трофею він віддав капітанську пов'язку попередньому капітану команди Деандре Єдліну. Трофей вони підняли удвох.

Love to see it. ©️



Leo Messi made sure previous @InterMiamiCF captain DeAndre Yedlin played an equal role in lifting the club's first trophy. pic.twitter.com/LOoY0ip751 — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Огляд матчу

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