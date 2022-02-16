"Шикарний подарунок для України в День єднання": реакція соцмереж на олімпійську медаль Абраменка

Фристайліст виборов для нашої країни першу нагороду на Іграх у Пекіні.
16 лютого Україна завоювала першу нагороду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в особистих змаганнях із лижної акробатики.
У суперфіналі Абраменко з результатом у 116,50 бала посів друге місце, випередивши бронзового призера з ОКР Іллю Бурова.
ТСН Проспорт зібрав реакцію соцмереж на медальний успіх 33-річного українця. Неймовірна кількість людей з усієї України вболівала за Олександра та вітає його зі "сріблом" змагань у столиці Китаю.
Є медаль збірної України на пекінській Олімпіаді!— Олег Леусенко (@leusenko1) February 16, 2022
Український фристайліст Олександр Абраменко здобув срібло з лижної акробатики.
Українець обіграв Бурова з невідомої ОКР.
До слова, неіснуюча команда ROC (ОКР) під білою ганчіркою в загальному заліку опустилась на 9-е місце. pic.twitter.com/qq5T0Opj5j
Абраменко вже з медаллю!— Renata Syomkina (@RenataSyomkina) February 16, 2022
Абраменко Боженька— Conspiracy theorist (@consp_theor) February 16, 2022
При тому, що ,думав, взагалі без шансів
Лучшего подарка нам Саша Абраменко просто не мог сделать, ГЕРОЙ— Plant obsessed person (@zdorik_sandorik) February 16, 2022
ЄЄЄЄЄ!— Орест Петренко (@wUwQotWJqZ1aVJD) February 16, 2022
Перша (і остання) медаль на Олімпіаді!
Олександр Абраменко (Фристайл: лижна акробатика) - СРІБЛО!!! pic.twitter.com/BxeYGEZm48
Є СРІБЛО Олімпійських Ігор у Пекіні— FootballHub (@FootballHub_Ua) February 16, 2022
У лижній акробатиці Олександр Абраменко став другим
Вітаємо Україну з першою нагородою #OlympicGames #OFFTOP #ОФТОП pic.twitter.com/2BqPCS4Wi9
Українське СРІБЛО Олімпіади !!!!!!!— Дмитро Шевченко / Dmytro Shevchenko (@ShevaRadio) February 16, 2022
Олександр Абраменко український фристайліст, заслужений майстер спорту України, фахівець із лижної акробатики, олімпійський чемпіон 2018 року, виборює другу особисту олімпійську медаль.
Молодець! Дякуємо!#спорт #Олімпіада2022 #Пекін2022 pic.twitter.com/bMMvmBgVqO
Єєєє! Абраменко виграв срібло! Єдиний українець, який щось таки зміг на цій Олімпіаді.— Vladyslav (@mywildsense) February 16, 2022
НАРЕШТІ.— Vladyslav Greziev (@hypnomez13) February 16, 2022
Перша медаль України на Олімпіаді-2022! Українець Олександр Абраменко – срібний призер у лижній акробатиці!
#offtop— PFLUkraine (@PflUkraine) February 16, 2022
Олександр Абраменко виграє срібло зимових Олімпійських ігор 2022!
Наш спортсмен посідає другу сходинку в лижній акробатиці! https://t.co/JXhj0kSyEK pic.twitter.com/DynukmpnQ7
У нас серебро!!! У Абраменко серебро!!! Поздравляю!!!!! pic.twitter.com/EZhjNnQOhh— tallii (@maylily_n) February 16, 2022
Абраменко знову нас врятував @OlympicUA pic.twitter.com/ZbPVF6DlKo— Anastasiia (@chokhliad) February 16, 2022
Украина завоевала первую медаль на олимпиаде. Серебряную медаль выиграл фристайлист Александр Абраменко pic.twitter.com/5VCyp2LLhC— Falco (@falco_ua) February 16, 2022
⛷Фристайліст Олександр Абраменко - віцечемпіон Олімпійських ігор!https://t.co/KQVzrGW19i@Beijing2022 pic.twitter.com/qwIwpVy9D1— НОК України (@OlympicUA) February 16, 2022
Ось такої перемоги нам і справді так бракувала!!!— Любовь Школа (@LyubochkaM) February 16, 2022
Дякуємо Олександру Абраменко за цю мить гордості!
Наш олімпійський переможець ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/tsS8LIdhQ0
Олександр Абраменко виборов срібну медаль на Олімпійських іграх 2022 у фристайлі— ukrainian_boice (@heglefan) February 16, 2022
Неймовірний стрибок!! Шикарний подарунок для України в День Єднання #OleksandrAbramenko #freestyle #Ukraine #Україна #ОлександрАбраменко #фристайл pic.twitter.com/1q2xoTswO3
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