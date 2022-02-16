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"Шикарний подарунок для України в День єднання": реакція соцмереж на олімпійську медаль Абраменка

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"Шикарний подарунок для України в День єднання": реакція соцмереж на олімпійську медаль Абраменка

twitter.com/OlympicUA

Фристайліст виборов для нашої країни першу нагороду на Іграх у Пекіні.

16 лютого Україна завоювала першу нагороду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в особистих змаганнях із лижної акробатики.

У суперфіналі Абраменко з результатом у 116,50 бала посів друге місце, випередивши бронзового призера з ОКР Іллю Бурова.

ТСН Проспорт зібрав реакцію соцмереж на медальний успіх 33-річного українця. Неймовірна кількість людей з усієї України вболівала за Олександра та вітає його зі "сріблом" змагань у столиці Китаю.

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