"Шикарний подарунок для України в День єднання": реакція соцмереж на олімпійську медаль Абраменка

"Шикарний подарунок для України в День єднання": реакція соцмереж на олімпійську медаль Абраменка

Фристайліст виборов для нашої країни першу нагороду на Іграх у Пекіні.

16 лютого Україна завоювала першу нагороду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в особистих змаганнях із лижної акробатики.

У суперфіналі Абраменко з результатом у 116,50 бала посів друге місце, випередивши бронзового призера з ОКР Іллю Бурова.

ТСН Проспорт зібрав реакцію соцмереж на медальний успіх 33-річного українця. Неймовірна кількість людей з усієї України вболівала за Олександра та вітає його зі "сріблом" змагань у столиці Китаю.

Є медаль збірної України на пекінській Олімпіаді!

Український фристайліст Олександр Абраменко здобув срібло з лижної акробатики.

Українець обіграв Бурова з невідомої ОКР.

До слова, неіснуюча команда ROC (ОКР) під білою ганчіркою в загальному заліку опустилась на 9-е місце. pic.twitter.com/qq5T0Opj5j — Олег Леусенко (@leusenko1) February 16, 2022

Абраменко вже з медаллю! — Renata Syomkina (@RenataSyomkina) February 16, 2022

Абраменко Боженька



При тому, що ,думав, взагалі без шансів — Conspiracy theorist (@consp_theor) February 16, 2022

Лучшего подарка нам Саша Абраменко просто не мог сделать, ГЕРОЙ — Plant obsessed person (@zdorik_sandorik) February 16, 2022

ЄЄЄЄЄ!

Перша (і остання) медаль на Олімпіаді!

Олександр Абраменко (Фристайл: лижна акробатика) - СРІБЛО!!! pic.twitter.com/BxeYGEZm48 — Орест Петренко (@wUwQotWJqZ1aVJD) February 16, 2022

Є СРІБЛО Олімпійських Ігор у Пекіні

У лижній акробатиці Олександр Абраменко став другим

Вітаємо Україну з першою нагородою #OlympicGames #OFFTOP #ОФТОП pic.twitter.com/2BqPCS4Wi9 — FootballHub (@FootballHub_Ua) February 16, 2022

Українське СРІБЛО Олімпіади !!!!!!!

Олександр Абраменко український фристайліст, заслужений майстер спорту України, фахівець із лижної акробатики, олімпійський чемпіон 2018 року, виборює другу особисту олімпійську медаль.

Молодець! Дякуємо!#спорт #Олімпіада2022 #Пекін2022 pic.twitter.com/bMMvmBgVqO — Дмитро Шевченко / Dmytro Shevchenko (@ShevaRadio) February 16, 2022

Єєєє! Абраменко виграв срібло! Єдиний українець, який щось таки зміг на цій Олімпіаді. — Vladyslav (@mywildsense) February 16, 2022

НАРЕШТІ.



Перша медаль України на Олімпіаді-2022! Українець Олександр Абраменко – срібний призер у лижній акробатиці! — Vladyslav Greziev (@hypnomez13) February 16, 2022

#offtop



Олександр Абраменко виграє срібло зимових Олімпійських ігор 2022!



Наш спортсмен посідає другу сходинку в лижній акробатиці! https://t.co/JXhj0kSyEK pic.twitter.com/DynukmpnQ7 — PFLUkraine (@PflUkraine) February 16, 2022

У нас серебро!!! У Абраменко серебро!!! Поздравляю!!!!! pic.twitter.com/EZhjNnQOhh — tallii (@maylily_n) February 16, 2022

Украина завоевала первую медаль на олимпиаде. Серебряную медаль выиграл фристайлист Александр Абраменко pic.twitter.com/5VCyp2LLhC — Falco (@falco_ua) February 16, 2022

Ось такої перемоги нам і справді так бракувала!!!



Дякуємо Олександру Абраменко за цю мить гордості!



Наш олімпійський переможець ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/tsS8LIdhQ0 — Любовь Школа (@LyubochkaM) February 16, 2022

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