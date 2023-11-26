Шикарний постріл у "дев'ятку": Малиновський забив дебютний гол за "Дженоа" в матчі Серії А (відео)

Українець дуже ефектно зрівняв рахунок у поєдинку проти "Фрозіноне", але його команда зазнала поразки.

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський відзначився дебютним голом за генуезький клуб. Це сталося в матчі 13-го туру Серії А проти "Фрозіноне".

30-річний українець вийшов на поле у стартовому складі "грифонів" та зрівняв рахунок на 38-й хвилині зустрічі. За рахунку 1:0 на користь господарів Малиновський шикарним дальнім ударом послав м'яч у правий від себе верхній кут.

Варто зазначити, що для Руслана це перший гол за "Дженоа". Влітку італійський клуб орендував українця до кінця сезону у французького "Марселя" з правом викупу.

Від моменту свого переходу до генуезців Малиновський провів 12 матчів у всіх турнірах. Гол у ворота "Фрозіноне" – третя результативна дія для українця. Раніше він відзначився двома результативними передачами.

Таким чином, гол Руслана дозволив "Дженоа" піти на перерву за рівного рахунку. Однак наприкінці поєдинку генуезький клуб пропустив другий гол і в підсумку "Фрозіноне" виграв з рахунком 2:1. Малиновський був замінений на 80-й хвилині.

Відео гола Малиновського та огляд матчу "Фрозіноне" – "Дженоа"

Наразі "грифони" з 14 очками посідають 15-ту сходинку в таблиці Серії А. "Фрозіноне" з 18 балами перебуває на 10-й позиції.

У наступному турі Серії А команда Малиновського прийме "Емполі" іншого українця Віктора Коваленка, а "Фрозіноне" на виїзді зіграє з "Міланом". Обидва матчі відбудуться 2 грудня.

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