"Шикарно": українська стрибунка-красуня спокусливо розпласталася перед камерою в бікіні

Легкоатлетка насолоджується відпусткою в сонячному в Шарм-ель-Шейху.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка напередодні вразила шанувальників розкішним бюстом, продовжує відпочивати після тяжкого сезону.

26-річна стрибунка в довжину опублікувала нові фото з курорту в єгипетському Шарм-ель-Шейху. Цього разу спортсменка позувала лежачи в купальнику на білосніжному ліжку.

Associated Press

Associated Press

"На відпочинку є багато часу щоб подумати як втілити ідеї у життя. І я не хочу це відкладати на потім, тому буду розпочинати з сьогоднішнього дня", - підписала Марина свої знімки у бікіні.

Шанувальники швидко насипали легкоатлетці компліментів у коментарях: "Як завжди красуня", "Неперевершена", "Вогонь", "Шикарно".

Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.

Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.

На Олімпіаді в Токіо Марина стала 5-ю.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук засвітила ідеальні сідниці на змаганнях.

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