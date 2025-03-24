Шість голів і серія пенальті: Іспанія з Нідерландами розіграли путівку до півфіналу Ліги націй (відео)

Збірна Іспанії подужала національну команду Нідерландів у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25. Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні "Месталья" у Валенсії завершився з рахунком 3:3 , а в серії пенальті точнішими виявилися іспанці – 5:4.

Перша гра між командами, яка відбулася 20 березня у Роттердамі, завершилася результативною нічиєю (2:2).

Уже на 8-й хвилині матчу-відповіді Мікель Оярсабаль вивів уперед "Червону фурію", реалізувавши пенальті. На 54-й хвилині "Помаранчеві" відігралися – з пенальті забив Мемфіс Депай.

На 67-й хвилині Оярсабаль оформив дубль, але на 79-й хвилині нідерландці відповіли голом Яна Матсена, який перевів гру до екстратаймів.

На 103-й хвилині чинні чемпіони Європи утретє в цьому матчі вирвалися вперед – результативного удару завдав Ламін Ямаль. Проте на 109-й хвилині Хаві Сімонс відповів голом з пенальті.

Тож саме у серії післяматчевих 11-метрових було розіграно путівку до півфіналу Ліги націй. Точнішими виявилися іспанці. У півфіналі турніру вони зіграють проти Франції. В іншому півфіналі зійдуться Німеччина і Португалія.

Огляд матчу Іспанія – Нідерланди

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