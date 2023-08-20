Шість голів і три вилучення: "Шахтар" у шаленій "перестрілці" не подужав "Кривбас"

"Шахтар" зіграв унічию з "Кривбасом" у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Феєричний поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 3:3 .

Донеччани забили два швидких голи – на 8-й хвилині рахунок відкрив Олексій Кащук, а на 18-й хвилині Дмитро Криськів подвоїв перевагу "гірників".

На 24-й хвилині криворіжці відквитали один м'яч зусиллями Дмитра Хомченовського.

Ще до перерви команди встигли знову обмінятися голами – спочатку Криськів на 43-й хвилині оформив дубль, але всього за хвилину Олег Кожушко знову скоротив відставання команди Юрія Вернидуба до мінімуму.

У другому таймі "Кривбас" знайшов сили відігратися – на 64-й хвилині результативного удару завдав Данило Бескоровайний.

На 74-й хвилині криворізький клуб залишився в меншості – пряму червону картку заробив Хомченовський. Це вилучення стало не єдиним у цій грі – на 85-й хвилині пряму червону картку отримав хавбек "гірників" Артем Бондаренко, а в компенсований час після другого "гірчичника" достроково залишив поле захисник донеччан Дмитро Чигринський.

"Шахтар" втратив очки вже вдруге в поточному сезоні. Раніше в 2-му турі команда Патріка ван Леувена зіграла внічию з "Вересом" (1:1).

За підсумками 4-го туру "гірники" з 8 очками посідають четверте місце в УПЛ. "Кривбас" з 7 балами розташовується на шостій позиції.

У 5-му турі УПЛ донеччани 27 серпня зустрінуться з "Колосом", а криворіжці днем пізніше зіграють проти "Оболоні".

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