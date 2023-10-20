Шість голів на двох: "Зоря" у видовищному матчі УПЛ перемогла "Оболонь"

Луганці чотири рази вразили чужі ворота, на що "пивовари" відповіли лише двома м'ячами.
"Зоря" обіграла "Оболонь" у стартовому матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Оболонь-Арені" завершився з рахунком 2:4.
Луганський клуб вийшов вперед уже на 5-й хвилині – відзначився Едуардо Герреро.
На це господарі поля відповіли своїми двома голами – Сергій Суханов спочатку забив з гри, а потім реалізував пенальті.
Ще до перерви "Зоря" відігралася – Герреро оформив дубль.
У другому таймі підопічні Валерія Кривенцова вирвали перемогу. На 74-й хвилині Арсеній Батагов вивів луганців уперед, а остаточний рахунок поєдинку на 88-й хвилині встановив Денис Антюх, реалізувавши пенальті.
Таким чином, луганський клуб перервав свою п'ятиматчеву безвиграшну серію в УПЛ.
Після цього поєдинку "Зоря" (9 очок) посідає 13-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України, але має дві гри в запасі. "Оболонь" (12 балів) перебуває на десятій позиції.
У наступному турі УПЛ луганці зіграють із "Поліссям", а "пивовари" вирушать у гості до ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 29 жовтня.
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