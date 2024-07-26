Шість голів та серія пенальті: визначився другий фіналіст "Турніру чотирьох" за місце в УПЛ (відео)

У фіналі за путівку до елітного дивізіону поборються "Лівий Берег" і "Минай".

"Минай" став другим фіналістом "Турніру чотирьох" за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2024/25. У півфіналі закарпатський клуб обіграв "Епіцентр".

Основний час матчу завершився з рахунком 3:3, а в серії пенальті більш влучними були футболісти минайців – 5:3.

У першому таймі команди обмінялися голами. На 12-й хвилині "Епіцентр" вивів уперед Микола Миронюк, на що "Минай" через сім хвилин відповів голом Владислава Вакули.

Після перерви закарпатці повели в рахунку – на 57-й хвилині відзначився Дмитро Пріхна.

Проте підопічні Сергія Нагорняка невдовзі зрівняли рахунок – на 66-й хвилині забив Іван Бендера, а потім і вирвалися вперед – на 77-й хвилині точного удару завдав Данило Кравчук.

На 85-й хвилині "Епіцентр" залишився в меншості – пряму червону картку заробив Микола Миронюк.

Підопічні Желько Любеновича скористалися чисельною перевагою та відігралися – на 87-й хвилині забив Артур Ременяк.

Оскільки в основний час гри не було визначено переможця, то, згідно з регламентом, проводилася серія післяматчевих пенальті. Там тріумфував "Минай", гравці якого забили всі п'ять ударів, тоді як суперник реалізував три з чотирьох.

Огляд матчу "Епіцентр" – "Минай"

Буде додано незабаром.

У фіналі "Турніру чотирьох" за місце в елітному дивізіоні "Минай" зіграє проти "Лівого Берега", який у першому півфіналі у серії пенальті обіграв "Металіст 1925"

Фінальний поєдинок за право грати в УПЛ між "Лівим Берегом" та "Минаєм" відбудеться у вівторок, 30 липня.

Нагадаємо, переможець цього мінітурніру замінить в елітному дивізіоні "Дніпро-1", який виключили зі складу учасників УПЛ через фінансові проблеми.

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