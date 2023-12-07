Шість голів та вилучення: "Динамо" здолало "Металіст 1925" у перенесеному матчі УПЛ (відео)

Київське "Динамо" обіграло харківський "Металіст 1925" у перенесеному матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 4:2 .

"Біло-сині" вийшли вперед на 11-й хвилині. Віталій Буяльський віддав передачу на хід Назару Волошину, а той реалізував вихід один на один з голкіпером суперника.

На 22-й хвилині підопічні Олександра Шовковського збільшили свою перевагу. Волошин оформив дубль, вдало зігравши на добиванні після того, як воротар харків'ян Денис Сидоренко відбив удар Миколи Шапаренка з-за меж штрафного.

На 30-й хвилині гості зуміли відквитати один м'яч. Артем Габелок виконав чудовий пас до карного майданчика киян, а Владислав Дмитренко у дотик пробив у дальній кут.

Проте вже за чотири хвилини "Динамо" повернуло собі перевагу в два м'ячі. Владислав Ванат на ближній стійці головою замкнув подачу з кутового від Віталія Буяльського.

Ще в першому таймі "Металіст 1925" залишився в меншості – Костянтин Бичек отримав другу жовту картку на 41-й хвилині матчу.

Незважаючи на гру удесятьох, харківський клуб зміг скоротити відставання в рахунку. На 72-й хвилині Андрій Борячук передачею з глибини поля знайшов Андрія Ременюка, а той обійшов голкіпера динамівців Руслана Нещерета та закотив м'яч у порожні ворота.

Інтрига у цьому поєдинку зберігалася до самої його кінцівки. Лише на 90-й хвилині захисник "Динамо" Максим Дячук після навісу з кутового та скидання від Владислава Супряги переправив м'яч у ворота, встановивши остаточний рахунок гри.

Огляд матчу "Динамо" – "Металіст 1925"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Динамо" здобуло третю поспіль перемогу в чемпіонаті України. "Біло-сині" (25 очок) піднялися на п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Кияни на 8 балів відстають від лідерів – "Кривбаса" та "Дніпра-1", але мають три гри в запасі. "Металіст 1925" (15 пунктів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "Динамо" прийматиме "Оболонь", а "Металіст 1925" зустрінеться з "Олександрією". Обидва матчі відбудуться в понеділок, 11 грудня.

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