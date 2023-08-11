Шість голів у трьох матчах: український футболіст забив переможний м'яч у Лізі конференцій (відео)

Український півзахисник кіпрської "Омонії" Роман Безус відзначився голом у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з данським "Мітьюлландом".

32-річний українець вийшов на поле у стартовому складі. На 38-й хвилині він перехопив м'яч після невдалої передачі захисника гостей, увійшов до карного майданчика та пробив повз голкіпера.

GOAL! Omonia 1-0 Midtjylland (38 Roman Bezus) pic.twitter.com/fqdD0KJu26 — Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 10, 2023

У підсумку цей гол став єдиним у цій зустрічі. "Омонія" обіграла "Мітьюлланд" з рахунком 1:0.

Огляд матчу

Таким чином, Безус забив свій шостий м'яч у поточній кваліфікації Ліги конференцій. Раніше він оформив хет-трик і відзначився дублем у 2-му раунді відбору Ліги конференцій проти "Габали" з Азербайджану.

Матч-відповідь між командами відбудеться 17 серпня у Данії.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з тріумфатором пари "Легія" (Польща) – "Аустрія" (Австрія). У першому матчі польський клуб вдома поступився з рахунком 1:2.

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