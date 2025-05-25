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Шість голів у фіналі: визначився володар Кубка Німеччини з футболу (відео)
У головному матчі турніру "Штутгарт" здобув перемогу над "Армінією".
"Штутгарт" став володарем Кубка Німеччини сезону-2024/25. У фіналі турніру "шваби" на Олімпійському стадіоні в Берліні обіграли клуб третього дивізіону "Армінію" Білефельд з рахунком 2:4.
У першому таймі за "Штутгарт" по голу забили Нік Вольтемаде, Енцо Мійо та Деніз Ундав.
Після перерви "шваби" вчетверте вразили ворота суперника – Мійо оформив дубль на 66-й хвилині.
"Армінія" під завісу зустрічі відповіла влучним ударом Юліана Кані та автоголом Йоша Вагномана, проте цього виявилося замало.
Огляд матчу "Армінія" – "Штутгарт"
"Штутгарт" виграв Кубок Німеччини вчетверте в історії, раніше "шваби" перемагали в турнірі у 1954, 1958 та 1997 роках.
Завдяки тріумфу в Кубку Німеччини команда Себастьян Генесса виборола право наступного сезоні зіграти в основному етапі Ліги Європи.
Нагадаємо, торік володарем Кубка Німеччини став леверкузенський "Баєр", обігравши у фіналі "Кайзерслаутерн" з другої Бундесліги.