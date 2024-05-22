Шість українських тенісисток заявилися до основної сітки Wimbledon-2024

Трав'яний мейджор відбудеться від 1 до 14 липня.

Шість українських тенісисток автоматично потрапили до основної сітки одиночного розряду Wimbledon-2024.

Як повідомляється на офіційному сайті турніру, нашу країну в основі представлять Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.

Очікується, що у кваліфікації Wimbledon цього року зіграють ще чотири українки – Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва.

Основна сітка британського турніру Великого шолома відбудеться від 1 до 14 липня.

Торік переможницею жіночого одиночного турніру Wimbledon стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Саме їй українка Еліна Світоліна програла в півфіналі.

Зазначимо, що наступним турніром Grand Slam буде Roland Garros-2024, основна сітка якого стартує вже 26 травня і триватиме до 9 червня. До основи Відкритого чемпіонату Франції потрапили п'ять українських тенісисток.

Читайте також:

Не реалізувала три матчболи: Світоліна драматично поступилася Соболенко на турнірі в Римі (відео)

Історичне досягнення для України: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Українська тенісистка розгромила росіянку та стала чемпіонкою турніру в Грузії