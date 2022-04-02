"Шизофренік та хвора людина": Усик відверто висловився про Путіна

Український чемпіон заявив, що йому немає чого сказати президенту країни-агресорки.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловився про президента Росії Володимира Путіна , який розв'язав повномасштабну війну проти України.

"Я дуже радий тому, як увесь світ відреагував на ситуацію в Україні. Я взяв до рук зброю, але це не означає, що я її використовую. Що б я сказав Путіну? Нічого. Мені наплювати на цю людину, мені нема чого їй сказати.

Я вихований у православній вірі, яка вчить нас не судити інших. Але той, хто підтримує війну, для мене шизофренік та хвора людина", - сказав український боксер в інтерв'ю чеському виданню Рrofiboxing cz.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

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