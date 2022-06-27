Школяр із Прикарпаття продав на аукціоні футболку з автографом Роналду заради ЗСУ: португалець відреагував

14-річний школяр з Івано-Франківська Володимир Романчук пожертував ігрову футболку свого кумира - португальського нападника Кріштіану Роналду - щоб допомогти українській армії.

Хлопець виставив на благодійний аукціон футболку з автографом п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" з матчу кваліфікації на Євро-2022 між збірними Португалії та України, який відбувся 22 березня 2019 року в Лісабоні.

У такий спосіб Володимир вирішив зібрати гроші для військових ТрО та ЗСУ з Прикарпаття, які зараз на передовій боронять Україну від російських окупантів.

Лот пішов з молотка за 70 тисяч гривень. Усі виручені кошти будуть спрямовані на закупівлю медикаментів для українських військових.

Сам зірковий футболіст прокоментував продаж своєї футболки на благодійному аукціоні, висловивши сподівання, що це допоможе Україні вибороти щасливе майбутнє.

"Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною 2019 року допоможе молодим людям знайти найкраще майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу із такою акцією. Молюся про мир", - заявив Роналду.

facebook.com/SaveUkraineNowIFUA

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 103-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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