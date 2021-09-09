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Шляхетно: збірна України вирішила, куди витратити преміальні за нічию з французами

Шляхетно: збірна України вирішила, куди витратити преміальні за нічию з французами

УАФ

Частина коштів від УАФ буде спрямована на потреби дитячого футболу.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів, як національна команда розпорядиться преміальними, отриманими за нічию проти Франції в поєдинку 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022.

За словами керманича "синьо-жовтих", спільним рішенням частину грошей від УАФ вирішили віддати на благодійність та потреби дитячого футболу в Україні.

"Так, це нам сказав президент. Ми командою вирішили, що частину грошей хочемо віддати на благодійність, на потреби дитячого футболу", - сказав Петраков у коментарі Футбол NEWS.

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  • Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова.
  • У наступному матчі кваліфікації "синьо-жовті" 9 жовтня зіграють на виїзді проти Фінляндії.
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що півзахисник збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який забив два голи у ворота України в матчі 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022, провалив допінг-тест.

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