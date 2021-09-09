Шляхетно: збірна України вирішила, куди витратити преміальні за нічию з французами

Шляхетно: збірна України вирішила, куди витратити преміальні за нічию з французами

Частина коштів від УАФ буде спрямована на потреби дитячого футболу.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів, як національна команда розпорядиться преміальними, отриманими за нічию проти Франції в поєдинку 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022.

За словами керманича "синьо-жовтих", спільним рішенням частину грошей від УАФ вирішили віддати на благодійність та потреби дитячого футболу в Україні.

"Так, це нам сказав президент. Ми командою вирішили, що частину грошей хочемо віддати на благодійність, на потреби дитячого футболу", - сказав Петраков у коментарі Футбол NEWS.

Читайте також: "Аж серце болить": що сказали тренер і гравці збірної України після втраченої перемоги над Чехією

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова.

У наступному матчі кваліфікації "синьо-жовті" 9 жовтня зіграють на виїзді проти Фінляндії.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Читайте також: Відбір на ЧС-2022: групи і турнірні таблиці

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що півзахисник збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який забив два голи у ворота України в матчі 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022, провалив допінг-тест.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання