"Шо там по ватному боксу": Стаховський розніс Ломаченка за скандальне відео з митрополитом УПЦ МП

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував викладене боксером Василем Ломаченком відео інтерв'ю з митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою (в миру Андрій Коваленко).

Зазначимо, що у відео опубліковано інтерв'ю священника, яке той дав 30 березня російській службі ВВС.

Зокрема, у ролику священнослужитель зізнається, що 24 лютого стало для нього шоком і він не міг повірити у те, що сталося. На думку Луки причиною війни став гріх – гріх гордині, гріх влади, і що людство розслабилося і забуло про Бога. Раніше Лука згадував, що останньою краплею, яка спровокувала напад, став парад ЛГБТ у Києві.

Окрім того, Митрополит – активний противник автокефалії української церкви. Також Лука сприяє депортації українців із Маріуполя, вивозячи мирних мешканців до Росії.

Щодо Стаховського, то він прокоментував нове відео Ломаченка таким чином: А що там по ватному боксу? Не замовляли?. Відповідний допис з'явився у екстенісиста в Instagram.

Додамо, Ломаченко досі публічно не засудив вторгнення російської армії до України. Утім, Василь від початку війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського. Стаховський, своєю чергою, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України перебував у територіальній обороні Києва. У квітні Сергій залишив Україну, але продовжує матеріально підтримувати українську армію. У січні 2022 року Сергій оголосив про завершення спортивної кар'єри.

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