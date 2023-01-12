Шок для Гвардіоли: "Манчестер Сіті" вилетів з Кубка англійської ліги від найгіршої команди АПЛ (відео)

У чвертьфіналі турніру "городяни" не впоралися зі "святими".

"Манчестер Сіті" не зумів пробитися до півфіналу Кубка англійської ліги, сенсаційно програвши в 1/4 фіналу "Саутгемптону", який наразі посідає останнє місце в Прем'єр-лізі. Зустріч на стадіоні "Сент-Меріс" завершилася з рахунком 2:0 .

Обидва голи господарі забили ще в першому таймі – відзначися Секу Мара та Мусса Дженепо на 23-й і 28-й хвилинах відповідно.

Огляд матчу

Таким чином, команда Хосепа Гвардіоли несподівано завершила свої виступи в Кубку англійської ліги.

Уже відомі півфінальні пари турніру: "Саутгемптон" – "Ньюкасл", "Ноттінгем Форест" – "Манчестер Юнайтед". Перші матчі будуть зіграні 24 січня, а поєдинки у відповідь відбудуться 31 січня.

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