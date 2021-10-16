Шок для Роналду: "Манчестер Юнайтед" несподівано поступився "лисицям" у матчі-трилері

Шок для Роналду: "Манчестер Юнайтед" несподівано поступився "лисицям" у матчі-трилері

"Червоні дияволи" втратили очки у третьому турі поспіль.

"Манчестер Юнайтед" програв "Лестеру" в матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги. Напружена битва на "Кінг Павер Стедіум" завершилася з рахунком 4:2 на користь господарів.

Для команди Уле-Гуннара Сульшера все розпочалося оптимістично. Мейсон Грінвуд забив розкішним дальнім ударом на 19-й хвилині. "Лисиці" відповіли на 31-й хвилині голом Юрі Тілеманса.

Далі команди тримали паритет, поки його не порушив на 78-й хвилині захисник "Лестера" Чаглар Союнчу. МЮ відігрався на 82-й хвилині зусиллями Маркуса Рашфорда.

Проте вже за хвилину команда Брендана Роджерса знову була попереду - різницю в один м'яч відновив Джеймі Варді. Крапку в зустрічі на першій компенсованій хвилині поставив Петсон Дака, забивши четвертий гол у ворота Давида Де Хеа.

Зірковий форвард "манкуніанців" Кріштіану Роналду провів на полі весь поєдинок, але результативними діями не відзначився.

МЮ втратив очки в третьому турі АПЛ поспіль і з 15 балами опустився на п'яте місце в таблиці. "Лестер" з 11 очками посідає 11-ту позицію.

20 жовтня "червоні дияволи" вдома зіграють з "Аталантою" в груповому раунді Ліги чемпіонів, а 24 жовтня приймуть "Ліверпуль" у поєдинку АПЛ.

"Лестер" 20 жовтня на виїзді зустрінеться з московським "Спартаком" в Лізі Європи, а 24 жовтня проведе матч Чемпіонату Англії проти "Брентфорда".

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