"Шок і нерозуміння": світ спорту підтримав Гераскевича після дискваліфікації на ОІ-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

У четвер, 12 лютого, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Це викликало гучний резонанс у спортивному світі. Чимало українських та іноземних атлетів, а також функціонерів стали на захист нашого скелетоніста.

До вашої уваги коментарі спортсменів, які підтримали Гераскевича та висловили незгоду з ганебним рішенням МОК.

Британська олімпійська чемпіонка зі скелетону Елізабет Ярнольд

"Це насправді шокує. Багато представників нашої ковзанярської спільноти одразу вийшли на зв'язок. Є шок і нерозуміння. Реакція на те, що було актом вшанування пам'яті й надзвичайно емоційно важливим для нього, мене справді дивує.

Я вважаю, що МОК повинен попросити вибачення. Це було неправильне рішення. Він також був претендентом на медаль. Він феноменальний спортсмен", – сказала Ярнольд у коментарі для The Guardian.

Французький скелетоніст Лука Дефає

"Я бачив це в газетах і соцмережах протягом усього тижня. Влад… Як це сказати… Він не дуже багато говорить про це з нами. Він тримається окремо і не втручається в наші справи. Він не просить підтримки, не каже: "Підтримайте мене". Ні, він залишається на своєму боці й не відволікає нас.

Мені його шкода, але я не знаю всіх правил. Ми справді… Як я вже казав, ми на Олімпіаді. Це трохи не реальний світ, тож ми не завжди знаємо, що відбувається довкола. Мені дуже прикро, що він не зміг вийти на старт, бо мав хороший потенціал для медалі. Сподіваюся, за чотири роки він повернеться ще сильнішим.

У мене немає з ним жодних проблем. Він має нашу підтримку. І так… Мені справді дуже шкода", – сказав Дефає у коментарі журналісту Tribuna.com Станіславу Орошкевичу.

Збірна Латвії зі скелетону подала протест на рішення про дискваліфікацію Гераскевича від участі в Олімпіаді-2026

Про це повідомив батько та тренер Владислава Михайло Гераскевич.

"Команда Латвії подала протест і вимагає анулювати цю дискваліфікацію.

Ми ніколи не сумнівалися в команді Латвії. Скелетон народився в Латвії. Український скелетон народився у Латвії за підтримки латвійської команди зі скелетону.

Також підтримку висловили збірна Кореї, збірна Данії, організатори Олімпійських ігор, представники Італії. Підійшли й побажали успіхів і сказали, що їм дуже шкода. Багато, всіх не перерахую.

Якщо хтось забув, то нехай вибачать, бо зараз емоції переповнюють. Але дуже багато підтримки ми отримали й від тих же тренерів, спортсменів збірної Німеччини, збірної США, Бразилії, багатьох країн", – сказав Гераскевич.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене

"Рішення МОК не допустити українського спортсмена Владислава Гераскевича до змагань глибоко розчаровує і є принципово несправедливим.

Вшанування пам'яті невинних жертв – це не політика. Це елементарна людяність – данина тим, хто більше ніколи не матиме шансу вийти на олімпійську чи будь-яку іншу арену, бо їхні життя забрала Росія, яка й далі щодня забирає життя українців.

Ігнорування цієї реальності лише грає на руку агресору та підриває притягнення його до відповідальності. Ми солідарні з кожним українським спортсменом і з народом сміливої та незламної України", – написала Ругінене в соцмережі X.

Журналіст та боксерський інсайдер Аріель Хельвані

"Є різниця між протестом, політичною заявою та вшануванням пам'яті. Владислав робив останнє. І МОК у цьому помилився", – написав Хельвані в соцмережі X.

Національний олімпійський комітет України

"Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам'яті" – як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших героїв.

Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам – з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять – це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", – йдеться в дописі у офіційному Telegram-каналі НОК України.

Президент НОК України Вадим Гутцайт

"Памʼять про наших Героїв – цінніша за будь-які медалі й правила.

Владе, вся країна з тобою. Це був твій свідомий і принциповий вибір – ми його підтримуємо. Бо йдеться про пам'ять та шану до українських спортсменів, чиї життя забрала Росія!

Протягом цих днів ми зверталися, переконували, аргументували, просили Міжнародний олімпійський комітет дозволити Владиславу стартувати в шоломі пам'яті. На жаль, нас не почули. Владислава не допустили до старту.

Владе, ти показав характер справжнього українця. Пам'ять неможливо дискваліфікувати", – написав Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний

"Владиславе, ти вчинив гідно! Ми з тобою! За версією МОК, рішення ухвалило журі IBSF через нібито невідповідність шолома правилам.

Це рішення має вигляд як помилка, яку не наважились виправити. Будемо виправляти цю помилку у правовому полі. Ця історія точно матиме продовження", – зазначив Бідний.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк

"Ви знаєте, це ганебне рішення Міжнародного олімпійського комітету, але я був готовий до того, що вони на це підуть. Поясню чому. Тому що дуже просто знущатися з жертви агресії, з людей, які справді зараз у слабкій позиції, тому що вони і так знекровлені цією війною, і так в дуже незручному становищі.

І коли ти просто атлет, який хоче проявити солідарність і увіковічити пам'ять полеглих атлетів, які б мали виступати безпосередньо на цих Олімпійських іграх, а через війну РФ проти України вони цього зробити вже не можуть.

І ти при цьому толеруєш зі сторони Міжнародного олімпійського комітету присутність триколору, який вами ж заборонений на трибунах Олімпійських ігор. Толеруєш те, що очільник Федерації міжнародних шахів (росіянин Аркадій Дворкович – прим.) стоїть в джемпері СРСР з символікою Радянського Союзу, і при цьому намагаєшся покарати представника, який хоче увіковічити пам'ять наших атлетів – це просто, це безглуздість, це подвійні стандарти.

Якщо Міжнародний олімпійський комітет хоче розповісти, що він проти політичного якогось тиску і так далі, то чому ви змінюєте вашу позицію, зважаючи на те, що Путін жодним чином не змінив свою позицію за ці чотири роки? Ви зайняли сильну позицію спочатку – ви відсторонили. Чому ви йдете на поступки? Чому ви підіграєте агресору? Ви хочете повторення історії з Гітлером, якому дали проводити Олімпійські ігри, і потім вся Європа і весь світ дізнались, що це таке? Наступайте на ті ж самі граблі знову і знову.

Моя підтримка всім нашим олімпійцям, Владиславу Герасимовичу, за його позицію, за те, що він тримав стрій, за те, що він разом з усією командою не здався і не зрадив тих полеглих атлетів, які увіковічені безпосередньо на його шоломі.

А Міжнародному комітету велика ганьба, на жаль", – сказав Беленюк та підписав відео "МОК пробиває чергове дно".

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також уперше прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав.

Раніше повідомлялося, що на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 в шоломі з фото вбитих росіянами українських спортсменів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після п'ятого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.