Шок у Мадриді: "Барселона" знищила "Реал" з Луніним в Ель Класико (відео)

Каталонці збільшили відрив від "бланкос" у Примері до шести очок.

"Барселона" розгромила мадридський "Реал" у центральному матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 0:4 .

Перший тайм Ель Класико минув без забитих голів. На 30-й хвилині господарів міг виводити вперед Кіліан Мбаппе, але після перегляду відеоповтору (VAR) його м'яч було скасовано через офсайд.

На старті другого тайму каталонці шокували "вершкових" одразу двома голами – дубль оформив Роберт Левандовські, відзначившись на 54-й і 56-й хвилинах.

Спочатку польський форвард після передачі Марка Касадо реалізував вихід один на один з українським голкіпером "бланкос" Андрієм Луніним, а потім точним ударом головою в дальній кут замкнув подачу з лівого флангу від Алехандро Бальде.

На 77-й хвилині підопічні Гансі Фліка зробили рахунок розгромним – Ламін Ямаль отримав пас від Рафіньї та з меж штрафного потужно пробив під поперечину.

Остаточний рахунок у грі на 84-й хвилині встановив Рафінья, який виграв забіг у Лукаса Васкеса та дуже холоднокровно перекинув м'яч через Луніна.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Барселона"

Після цієї перемоги "Барселона" (30 очок) продовжує лідирувати у Примері та збільшила відрив від "Реала", який посідає другу сходинку, до 6 балів.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "синьо-гранатові" 3 листопада приймуть "Еспаньйол", а команда Карло Анчелотті днем раніше на виїзді зустрінеться з "Валенсією".

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