Шокувальне рішення: Клопп оголосив, що залишить "Ліверпуль" після завершення сезону

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп залишить клуб після завершення поточного сезону.

Про своє рішення 56-річний німецький фахівець повідомив керівництву мерсисайдського клубу. Разом з ним з команди також піде його тренерський штаб.

"Я розумію, що це шок для багатьох людей у ​​цей момент, коли ви чуєте це вперше, але, очевидно, я можу це пояснити – або принаймні спробувати пояснити. Мені подобається абсолютно все в цьому клубі, я люблю все в місті, наших уболівальників, я люблю команду, я люблю працівників клубу. Я все люблю. Але те, що я все ж ухвалюю це рішення, свідчить про те, що я переконаний, що це те, що я повинен зробити.

Це означає, що у мене, як це сказати, закінчується енергія. Зараз у мене немає проблем. Очевидно, що я вже давно знав, що мені доведеться оголосити про це одного разу, але зараз я абсолютно в порядку. Я знаю, що не можу виконувати роботу знову і знову, і знову, і знову.

Після років, які ми провели разом, і після всього часу, який ми провели разом, і після всього того, через що ми разом пройшли, повага до вас зросла, любов до вас зросла, і найменше, що я вам винен, це правда – і ось вона, правда", – сказав Клопп.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Клопп очолює "Ліверпуль" від 2015 року. За цей час він разом з "мерсисайдцями" виграв 7 трофеїв – Лігу чемпіонів, АПЛ, Клубний чемпіонат світу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок УЄФА, а також Суперкубок Англії.

Наразі "Ліверпуль" лідирує в чемпіонаті Англії, набравши 48 очок після 21 матчу. "Червоні" на 5 балів випереджають "Манчестер Сіті", який має одну гру в запасі.

Наступний матч підопічні Клоппа проведуть 28 січня вдома з "Норвічем" у четвертому раунді Кубка Англії. Після цього "Ліверпуль" 31 січня прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика у поєдинку АПЛ.

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