Схопив суперника за горло: Мудрик емоційно заступився за одноклубника в матчі Кубка ліги (відео)

За свої дії Михайло був покараний жовтою карткою.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик став учасником невеликої сутички наприкінці чвертьфінального матчу Кубка англійської ліги проти "Ньюкасла".

На 90+6-й хвилині зустрічі бразильський півзахисник "сорок" Бруно Гімараєс грубо сфолив проти захисника "пенсіонерів" Яна Матсена, буквально виштовхнувши того за бокову лінію.

Bruno is a thug. He's clearly got anger management issues.pic.twitter.com/NPakns6PDI — kimmoFC (@kimmoFC) December 19, 2023

21-річний нідерландець опинився на газоні та страждав від болю. У відповідь Мудрик миттєво підбіг до Гімараєса і схопив його за горло. Бразилець відштовхнув українця, після чого між ними виникла словесна перепалка.

У ситуацію довелося втрутитися арбітру, аби вгамувати пристрасті. У підсумку Мудрик і Гімараєс отримали по жовтій картці.

About time someone stood up to that thug Bruno. Good on Mudryk for backing his team against that insufferable idiot. pic.twitter.com/bohaancCSz — Will (@willreyner) December 19, 2023

Матч "Челсі" – "Ньюкасл" завершився перемогою лондонців у серії пенальті (4:2). В основний час команди не визначили сильнішого (1:1).

Мудрик вийшов на поле з лавки запасних лише на 78-й хвилині, замінивши Рахіма Стерлінга. На 90+2-й хвилині українець скористався помилкою Кірана Тріпп'єра і забив гол, який перевів гру до серії пенальті. У серії післяматчевих 11-метрових Михайло також був точним, що допомогло йому команді вийти до півфіналу Кубка ліги.

Додамо, що цього сезону на рахунку Мудрика три голи та один асист у 17 матчах за "Челсі" у всіх турнірах.

У чемпіонаті Англії команда Михайла наразі посідає лише десяту позицію, маючи 22 очки після 17-ти турів. У наступному турі АПЛ підопічні Маурісіо Почеттіно 24 грудня на виїзді зіграють проти "Вулвергемптона".

Читайте також:

Мудрик прокоментував свій гол у ворота "Ньюкасла" та вихід до півфіналу Кубка англійської ліги

"Валенсія" з Яремчуком перервала п'ятиматчеву безвиграшну серію в Ла Лізі (відео)

"Манчестер Сіті" розгромною перемогою вийшов до фіналу Клубного чемпіонату світу (відео)