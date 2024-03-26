Шоста перемога поспіль: молодіжна збірна України розбила Азербайджан у відборі на Євро-2025 (відео)

Молодіжна збірна України (U-21) розгромила команду Азербайджану в матчі 6-го туру групового етапу кваліфікації на Євро-2025. Поєдинок на Олімпійському стадіоні у Баку завершився з рахунком 0:3 .

У першому таймі підопічні Унаї Мельгоси двічі вразили ворота суперника. На 25-й хвилині рахунок відкрив Олександр Яцик, у дотик пробивши з меж воротарського після прострілу Іллі Крупського з правого флангу.

На 40-й хвилині "синьо-жовті" зміцнили свою перевагу. Олег Очеретько прийняв передачу від Максима Брагару, у штрафному майданчику технічно розібрався з обороною господарів і відправив м'яч у ворота.

Після перерви українці забили втретє. На 56-й хвилині Валентин Рубчинський отримав закидання з глибини поля від Очеретька та холоднокровно переграв голкіпера.

Огляд матчу Азербайджан U-21 – Україна U-21

Для української "молодіжки" це шоста поспіль перемога у поточному відборі на континентальну першість, команда Мельгоси виграла всі свої матчі.

Завдяки перемозі "синьо-жовті" (18 очок) повернули собі одноосібне лідерство у групі F і тепер на три бали випереджають однолітків з Англії. Далі в турнірній таблиці розташувалися Сербія (10), Люксембург (4), Північна Ірландія та Азербайджан (по 3 бали).

Наступні матчі у відборі на чемпіонат Європи-2025 українська "молодіжка" проведе у вересні. Тоді підопічні Мельгоси зіграють проти Сербії (6 вересня) та Північної Ірландії (10 вересня).

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2025 (U-21) виступлять 16 команд: Словаччина (господарка фінального турніру) та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за результатами відбору (дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плейоф, в якому гратимуть шість володарів других місць).

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