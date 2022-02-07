Шосте олімпійське "золото": нідерландська ковзанярка переписала історію зимових Ігор

Ірен Вюст ставала чемпіонкою на п'яти різних Олімпіадах.

Нідерландська ковзанярка Ірен Вюст встановила фантастичне досягнення на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

35-річна спортсменка із Нідерландів стала найшвидшою на дистанції 1500 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд - 1:53,28. Це вже шосте олімпійське "золото" в її кар'єрі.

Вюст стала першою спортсменкою в історії, якій вдалося завоювати "золото" на п'яти зимових Олімпіадах.

Раніше Ірен перемагала у Турині-2006 (на дистанції 3000 м), у Ванкувері-2010 (1500 м), у Сочі-2014 (3000 м та в командній гонці) та у Пхенчхані-2018 (1500 м).

Зазначимо, що всього в активі Вюст 12 олімпійських медалей: 6 золотих, 5 срібних та одна бронзова.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що німецька ковзанярка Клаудія Пехштайн стала найстаршою учасницею в історії зимових Ігор.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Читайте також:

Американська гірськолижниця отримала серйозну травму в фіналі змагань на ОІ-2022: відео моторошного падіння

"Мені не сподобалося, як ви витягли мої слова": український фігурист назвав "хайпожерством" дії російських журналістів на ОІ-2022

"Не вистачило повітря": чому Валентина Семеренко не фінішувала в індивідуальній гонці на ОІ-2022