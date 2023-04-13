Шостий український футболіст в Англії: 17-річний форвард "Колоса" перебрався до клубу Чемпіоншипу

"Сандерленд", який виступає у Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії – прим.) підписав 17-річного українського форварда "Колоса" Тимура Тутєрова.

Англійський клуб оголосив про трансфер юного українця на своєму офіційному сайті.

Угода українця з "котами" розрахована на 2,5 року. Спочатку він тренуватиметься з командою "Сандерленда" U-18. Однак очікується, що його також будуть активно залучатися до роботи з 20-річними.

Тимур є вихованцем клубу з Ковалівки. В Україні форвард провів 15 поєдинків у молодіжній першості, в яких встиг відзначитися сімома голами.

Цього сезону Тутєров двічі потрапляв до заявки на матчі першої команди "Колоса", але на поле не виходив.

"Сандерленд" – шестиразовий чемпіон Англії. Щоправда, востаннє "коти" здобувати титул у сезоні-1935/36. Наразі клуб йде на десятому місці в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Зазначимо, що Тутєров став шостим українцем в чемпіонаті Англії з футболу. Також в клубах АПЛ грають Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Ілля Забарний ("Борнмут"), та Єгор Ярмолюк, який виступає за молодіжну команду "Брентфорда".

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