Шотландія – Угорщина: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Гра відбудеться 23 червня у Штутгарті, початок – о 22:00 за київським часом.
У неділю, 23 червня, збірні Шотландії та Угорщини зійдуться в матчі заключного третього туру групи A фінальної частини Євро-2024.
Поєдинок відбудеться на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Шотландія (1 очко) та Угорщина (0) є аутсайдерами квартету A, де також виступають Німеччина (6 балів) і Швейцарія (4 пункти). Поки що лише німці забезпечили собі участь у плейоф, тоді як інші три збірні продовжують боротися за вихід з групи.
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Шотландія в матчі-відкритті Євро-2024 розгромно програла Німеччині (1:5), а потім зіграла внічию зі Швейцарією (1:1).
Угорщина на старті континентальної першості програла Швейцарії (1:3), а в другому турі поступилася Німеччині (0:2).
Де дивитися матч Шотландія – Угорщина
Трансляція матчу Шотландія – Угорщина буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Прогнози букмекерів на матч Шотландія – Угорщина
За оцінками нашого партнера-букмекера, обидві збірні мають приблизно рівні шанси у прийдешньому поєдинку. На перемогу шотландців можна поставити з коефіцієнтом 2,67. Нічия – 3,70. Виграш угорців – 2,61.
Зазначимо, що паралельно з матчем Шотландія – Угорщина відбуватиметься інший поєдинок останнього туру групи А між збірними Швейцарії та Німеччини (23 червня, початок – о 22:00 за київським часом).
До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
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