Шотландія – Угорщина: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Гра відбудеться 23 червня у Штутгарті, початок – о 22:00 за київським часом.

У неділю, 23 червня, збірні Шотландії та Угорщини зійдуться в матчі заключного третього туру групи A фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Шотландія (1 очко) та Угорщина (0) є аутсайдерами квартету A, де також виступають Німеччина (6 балів) і Швейцарія (4 пункти). Поки що лише німці забезпечили собі участь у плейоф, тоді як інші три збірні продовжують боротися за вихід з групи.

Дивіться також: Євро-2024: хто вже вийшов до плейоф

Шотландія в матчі-відкритті Євро-2024 розгромно програла Німеччині (1:5), а потім зіграла внічию зі Швейцарією (1:1).

Угорщина на старті континентальної першості програла Швейцарії (1:3), а в другому турі поступилася Німеччині (0:2).

Де дивитися матч Шотландія – Угорщина

Трансляція матчу Шотландія – Угорщина буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Шотландія – Угорщина

За оцінками нашого партнера-букмекера, обидві збірні мають приблизно рівні шанси у прийдешньому поєдинку. На перемогу шотландців можна поставити з коефіцієнтом 2,67. Нічия – 3,70. Виграш угорців – 2,61.

Зазначимо, що паралельно з матчем Шотландія – Угорщина відбуватиметься інший поєдинок останнього туру групи А між збірними Швейцарії та Німеччини (23 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Читайте також:

Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Збірна України бореться за плейоф Євро-2024: розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром

Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці