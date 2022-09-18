Шотландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй і прогнози букмекерів

У середу, 21 вересня , збірна України зустрінеться з шотландцями в матчі 1-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23.

Цей поєдинок раніше було перенесено через завантажений графік української збірної в червні. На початку літа команда Олександра Петракова грала у відборі на ЧС-2022, тому матч стартового туру Ліги націй між Шотландією та Україною було вирішено провести восени.

Зустріч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Цікаво, що саме на цій арені "синьо-жовті" в червні перемагали шотландців у півфіналі кваліфікації на мундіаль в Катарі. А влітку минулого року збірна України на "Гемпден Парк" обіграла Швецію та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи.

Де дивитися матч Шотландія - Україна

На території України поєдинок у прямому ефірі в межах інформаційного марафону "Єдині новини" покажуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Абоненти, що користуються супутниковим телебаченням, не зможуть подивитися цей матч на названих каналах. Поєдинок також буде доступними для перегляду на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Прогнози букмекерів на матч Шотландія - Україна

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу господарям. На перемогу шотландців можна поставити з коефіцієнтом 2,55. Нічия - 3,20. Перемога українців оцінюється коефіцієнтом 3,35.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

У вересні українці зіграють три вирішальні зустрічі в Лізі націй. Після виїзного матчу з Шотландією "синьо-жовті" 24 вересня поїдуть в гості до Вірменії, а 27 вересня в заключному поєдинку в польському Кракові прийматимуть тих же шотландців.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C

Нагадаємо, збірна України не зуміла пробитися на Чемпіонат світу-2022, який відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У фіналі кваліфікації на мундіаль наша команда поступилася Уельсу (0:1).

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