Шотландія - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів

Шотландія - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів

У середу, 1 червня, збірна України проведе перший офіційний поєдинок поточного року. У півфіналі плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 "синьо-жовті" протистоятимуть команді Шотландії.

Надважлива зустріч збірної України з шотландцями відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Готуючись до матчу з Шотландією, "синьо-жовті" провели три контрольні спаринги. Підопічні Олександра Петракова обіграли "Боруссію" з Менхенгладбаха (2:1) та італійський "Емполі" (3:1), а також зіграли внічию з хорватською "Рієкою" (1:1).

Перед відповідальною грою футболісти збірної України зустрілися з дітьми-переселенцями, які змушені були залишити батьківщину через російське вторгнення.

Де дивитися матч Шотландія - Україна

У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна"). Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Шотландія - Україна

У майбутній зустрічі букмекери віддають незначну перевагу шотландцям. На перемогу господарів поля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,41. Нічия - 3,25. Ймовірність звитяги українців за підсумками 90 хвилин гри оцінена коефіцієнтом 3,25.

На прохід команди Шотландії до фіналу плейоф приймаються ставки з коефіцієнтом 1,79. На те, що переможцем із цього протистояння вийде українська збірна, коефіцієнт становить 2,05.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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