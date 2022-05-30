Шотландія - Україна: онлайн-трансляція матчу плейоф відбору на ЧС-2022

У середу, 1 червня, збірна України з футболу проведе півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Суперником "синьо-жовтих" у боротьбі за путівку на світову першість стане команда Шотландії.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Спочатку матч Шотландія - Україна був запланований на 24 березня, однак через вторгнення російських окупантів на українські території поєдинок перенесли на червень.

Переможець одноматчевого протистояння між Шотландією та Україною вийде до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

ТСН Проспорт пропонує до вашої уваги текстову онлайн-трансляцію матчу Шотландія - Україна.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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