Шотландія - Україна: стало відомо, де "синьо-жовті" зіграють один з перших матчів Ліги націй-2022/23

Шотландія - Україна: стало відомо, де "синьо-жовті" зіграють один з перших матчів Ліги націй-2022/23

За декілька днів до цього команда Петракова стартує в турнірі поєдинком проти Ірландії.

Визначилося місце проведення матчу Ліги націй-2022/23 між збірними Шотландії та України.

Гостьовий для команди Олександра Петракова поєдинок відбудеться 7 червня на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго, повідомляє місцева футбольна аосціація на своєму сайті.

Перед цим українська збірна стартує в турнірі матчем проти Ірландії 4 червня. Ще одним суперником "синьо-жовтих" у квартеті B1 буде команда Вірменії.

Додамо, що в 2022 році збірна України повинна провести одразу три зустрічі проти шотландців. Окрім двох поєдинків Ліги націй, українці 24 березня на "Гемпден Парк" зіграють з командою Стіва Кларка в півфіналі плейоф за вихід на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Переможець нашої групи Ліги націй вийде до Дивізіону A, а команда, що посяде останнє місце, опуститься до Дивізіону C.

12 найкращих збірних Ліги націй-2022/2023 (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 за підсумками кваліфікації) в березні 2024 року в двораундовому плейоф розіграють останні три путівки на континентальну першість, яка відбудеться в Німеччині.

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