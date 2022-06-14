Шотландія в матчі з двома вилученнями розгромила Вірменію та наздогнала Україну в таблиці Ліги націй

Шотландія в матчі з двома вилученнями розгромила Вірменію та наздогнала Україну в таблиці Ліги націй

Збірна Шотландії завдала нищівної поразки Вірменії в матчі четвертого туру групи B1 Ліги націй-2022/23, де також виступає національна команда України.

Поєдинок 4-го туру групового етапу між збірними Вірменії та Шотландії відбувся в Єревані та звершився впевненою перемогою гостей - 1:4 .

Уже на 6-й хвилині зустрічі Ваган Бічахчян вивів вірменську команду вперед. Шотландці швидко відігралися - на 14-й хвилині відзначився Стюарт Армстронг. Він же в компенсований до першого тайму час дозволив своїй команді повести в рахунку.

Зауважимо, що за декілька хвилин до цього Вірменія залишилася в меншості - другу жовту картку отримав Арман Оганесян.

Одразу після перерви Шотландія забила ще два м'ячі. Результативні удари на рахунку Джона Макгінна та Че Адамса. У компенсований до другого тайму час вірменська команда зосталася удев'ятьох - пряму червону картку заробив Камо Оганесян.

В іншому матчі цієї групи Україна зустрінеться з Ірландією. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. За всіма подіями в цій грі ви можете стежити в онлайн-трансляції на ТСН Проспорт .

. Наразі українська збірна з 6 очками очолює групу, але завдяки перемозі над вірменами Шотландія (6) наздогнала "синьо-жовтих" у турнірній таблиці. Вірменія та Ірландія, маючи у своєму активі по 3 бали, посідають третє та четверте місця відповідно.

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