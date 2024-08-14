Шовковський дав оцінку перемозі "Динамо" над "Рейнджерс" і виходу до плейоф відбору Ліги чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди над шотландським "Рейнджерс" в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Зігравши внічию 1:1 в першому поєдинку у польському Любліні, у другому поєдинку "біло-сині" на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго здолали віцечемпіона Шотландії з рахунком 2:0 та вийшли до раунду плейоф відбору найпрестижнішого євротурніру.

"Передусім вітаю всіх уболівальників "Динамо" з перемогою. Дуже важлива перемога, дуже важливі емоції для нашої країни, для наших уболівальників. Ми чудово знали, проти якої хорошої команди нам довелося сьогодні грати, розуміли, що буде непросто, що буде тиск збоку глядачів. Але так само розуміли, що нам немає куди відступати, в нас є свої завдання, що гра буде досить непростою. Ми були готові до цього, і вважаю, що важливо було впоратися з тиском суперника з перших хвилин, надалі відчути розуміння та ритм гри. Також казали хлопцям, що потрібно грати у футбол. Можливо, будуть якісь провокації, але не піддаватися на них, грати до кінця та бути готовими до будь-якого перебігу подій.

Безумовно, набагато простіше грати, коли в тебе є чисельна перевага. Ми намагалися підсилити тиск з флангу, щоб у нас були швидкості, і ми розуміли креативність гравців, які виходили на заміну. До того ж я відчув, що треба було зробити незначні зміни, щоб внести певні корективи в дії наших гравців. Що саме я сказав їм, залишиться між нами. Так, заміни спрацювали, але важливе не це, а те, що гравці були готові вийти на поле, підсилити гру, що вони, в принципі, і зробили, допомігши нам досягти позитивного результату.

Безумовно, це важлива перемога для нас. Але станом на зараз це вже історія, і ми маємо рухатися далі. Лише дивлячись вперед, стоячи обличчям до майбутнього, ми будемо розвиватися та йти далі.

Червона картка для гравця "Рейнджерс"? Я бачив і гірші червоні картки у своїй кар'єрі. Але на сьогоднішній день є певні правила, яких дотримуються всі команди. І якщо в повітрі ведеться боротьба й одного гравця б'ють в обличчя, то це жовта картка як мінімум. Це не була пряма червона картка для гравця "Рейнджерс" – це була друга жовта. І в цьому випадку, напевно, настрій гравців зіграв з господарями злий жарт. Футболісти "Рейнджерс" були мотивованими, ви самі це бачили, іноді мені здавалося, що вони навіть агресивно діяли. І це я також можу зрозуміти, тому що це футбол, є бажання перемогти, і це в крові. Якщо подивитися в історію, то бажання перемогти в крові у шотландців, так само як і в українців. Але виходячи на таких великих турнірах у складі, гравці мають вгамовувати свої емоції, тим паче, якщо в тебе є жовта картка, потрібно діяти уважніше та обережніше", – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

У раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів суперником "Динамо" стане австрійський "Зальцбург", який у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ пройшов нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).

Матчі "Динамо" проти "Зальцбурга" відбудуться 21 і 27 серпня. Перша гра буде номінально домашньою для киян. Переможець протистояння отримає путівку до основного етапу Ліги чемпіонів. Той, хто програє, потрапить до основної стадії Ліги Європи.

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