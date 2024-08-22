Шовковський і гравці "Динамо" висловилися про поразку в першому матчі плейоф відбору Ліги чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував поразку від австрійського "Зальцбурга" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок на "Арені Люблін" у польському Любліні завершився з рахунком 0:2 .

"Звичайно, я незадоволений грою. Також у певному сенсі я незадоволений і діями арбітра, тому що фол на Ярмоленку там був стовідсотковий. І якщо це не пенальті, то, принаймні, дуже небезпечний штрафний удар.

Щодо гри команди, то ми створили багато моментів, але гра складається із забитих м'ячів, а не зі створених нами нагод. У нас ще є повторна гра, будемо готуватися до неї – цей двобій ще не закінчено.

Було достатньо моментів, аби забивати, але десь не пощастило завершити, десь замкнути не встигнули, десь у стійку влучили. Це гра. Ми розберемо цю гру детально, аби зіграти вдало в матчі-відповіді. Слабкі сторони "Зальцбурга"? Про це я розповім команді", – передає слова Шовковського офіційний сайт "біло-синіх".

Також результат поєдинку прокоментував півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко.

"За такої гри ми заслужили на забитий м'яч вдома. Не знаю, з чим пов'язано те, що не вдалося це зробити – просто не реалізували свої моменти, а суперник – реалізував свої.

Гравці суперника дуже добре оборонялися. У нас було пару підходів до воріт, але захисники добре відбивалися, блокували наші спроби. Кілька ударів у нас таки було, але невдалих. Повторюся, ми не змогли реалізувати моменти, які у нас були. Будемо чекати на матч-відповідь та постараємося реабілітуватися.

Головний тренер вказав нам на помилки, і ви бачили, що після перерви ми добре грали. Та стався нещасний випадок з пенальті. Це футбол, подібне трапляється. Хоча ми мали шанси відігратися, усе залежало від нас.

На мою думку, команда дуже гідно грала. Хорошим був початок першого тайму, ми могли забивати. Другий тайм теж вийшов непоганим. Цікава була гра, на жаль, ми поступилися. Я задоволений командою, гравцями, тим, що вони вийшли на поле не просто відбувати номер, а грали за емблему "Динамо" та віддавали усі сили, щоб здобути гідний результат", – цитує Шапаренка офіційний сайт київського клубу.

Своїми враженнями від матчу в ефірі MEGOGO також поділився голкіпер "Динамо" Георгій Бущан.

"Як на мене, гра сьогодні була рівною, просто треба було реалізовувати свої моменти, але не пощастило. Але команда грала до кінця, і я думаю, що в нас ще будуть шанси зіграти в Австрії якомога краще.

Думаю, було присутнє певне хвилювання, але й суперник добре пресингував. Зокрема, в першому таймі нам не завжди вдавалося вийти з-під пресингу, були й мої помилки. У другому таймі налагодили нашу гру, але трохи не пощастило", – наводить слова Бущана офіційний сайт "Динамо".

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 27 серпня, у Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння отримає путівку до основної стадії Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, виступатиме в Лізі Європи.

Читайте також:

Кривбас – Бетіс: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

"Карпати" розгромили "Чорноморець" та вийшли до 1/8 фіналу Кубка України

Легендарний німецький футболіст оголосив про завершення кар'єри у збірній