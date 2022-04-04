Шовковський - про звірства РФ в Україні: Є тотальна ненависть до всього, що пов'язане з рашизмом

Шовковський - про звірства РФ в Україні: Є тотальна ненависть до всього, що пов'язане з рашизмом

Олександр Шовковський шокований жорстокістю російських окупантів.

Колишній воротар київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський емоційно прокоментував безчинства російських загарбників, які вторглися в Україну.

"Слів знайти неможливо! Але є повне розуміння свого ставлення до того, що сталося і, на жаль, ще відбувається. Є тотальна ненависть до всього, що пов'язане з рашизмом!

Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава українцям!", - написав Шовковський на своїй сторінці у Facebook.

Слів знайти неможливо! Але є повне розуміння свого ставлення до того, що сталося і на жаль ще відбувається! Є тотальна... Опубліковано Oleksandr Shovkovskyi Неділя, 3 квітня 2022 р.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська розвідка послідовно встановлює особи всіх загарбників та вбивць, які закатували і жорстоко вбили людей у населених пунктах Київщини, аби покарати по заслузі армійців диктатора Путіна за варварські звірства.

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