Шовковський прокоментував другу поспіль поразку "Динамо" в основному раунді Ліги Європи

У двох стартових турах єврокубка "біло-сині" пропустили п'ять голів і не забили жодного м'яча.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський відповів на запитання представників ЗМІ після матчу другого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25 проти німецького "Гоффенгайма".

Поєдинок у німецькому місті Зінсгайм завершився поразкою киян з рахунком 0:2.

Слова керманича "біло-синіх" з післяматчевої пресконференції наводить офіційний сайт "Динамо".

– Що завадило сьогодні здобути позитивний результат?

– Якщо коротко, то пропущені м'ячі й голи, які ми не забили, а якщо відповідати більш розгорнуто, це може зайняти години дві з половиною.

– Як почувається Бражко, який отримав пошкодження?

– Зараз зарано про щось говорити. Буде обстеження, дайте трохи більше часу, тим більше, що зараз він на допінг-контролі. Тож його навіть не можуть подивитися лікарі.

– Як на грі позначилася відсутність досвідчених гравців – Ярмоленка та Буяльського?

– Потрібно розуміти, що останнім часом футбол, як і вся наша країна, виживає. Не йдеться про те, щоб ми могли покращуватися чи удосконалюватися. Ми маємо, передусім, вижити. Це стосується багатьох питань. Ми не можемо залучити кваліфікованих легіонерів, не можемо нормально готуватися. Це об'єктивні причини. У такій ситуації, щоб ставати сильнішими, потрібно грати із суперниками, які сильніші за нас.

Безумовно, для нас це великий досвід – грати проти команд, які представляють п'ятірку найкращих ліг світу, зокрема, Німеччини та Італії. Будемо безпосередньо готуватися до кожної гри та намагатися робити усе від нас залежне, щоб демонструвати той рівень, на який ми здатні та готові.

Після двох зіграних матчів "Динамо" з нулем у графі очок посідає передостаннє, 35-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи. У стартовому турі команда Шовковського розгромно програла італійському "Лаціо" (0:3).

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

У третьому турі Ліги Європи динамівці 24 жовтня на виїзді зіграють з італійською "Ромою", кольори якої захищає український форвард Артем Довбик.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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