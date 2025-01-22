Шовковський прокоментував феєричний камбек "Динамо" в матчі Ліги Європи з "Галатасараєм"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував нічию з турецьким "Галатасараєм" (3:3) у матчі сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Під час зустрічі український клуб поступався в рахунку 0:2 та 1:3, але зумів здійснити камбек і врятуватися від поразки.

Підсумки поєдинку в Стамбулі керманич "біло-синіх" підбив на пресконференції, яка відбулася одразу після завершення гри.

"На жаль, за сценарієм гри ми зробили помилки на початку першого тайму і так само на початку другого тайму, саме під час стандартних положень – після кутових. Розуміємо, що нам треба буде працювати з цим.

Окрема історія – це, звісно, підтримка, яку отримує "Галатасарай", граючи вдома за своїх вболівальників, і це комплімент для турецьких фанів. Завжди приємно грати за переповнених трибун, а ще більше – коли така шалена підтримка. На жаль, в нашій країні цього немає у зв'язку з війною, яка у нас триває.

Говорячи про уболівальників, я звертав увагу наших гравців на те, що важливо впоратися зі своїми емоціями перед грою, щоб вони не заважали нам діяти під час організації як захисту, так і атак. З іншого боку, ми говорили про те, що дуже важливо правильно ухвалювати рішення під час організації гри, як в обороні, так і в атаці. І в цьому питанні у нас були проблеми, особливо в першому таймі, та й у другій половині зустрічі. Ми ухвалювали не ті рішення, про які домовлялися. Я сподіваюся, що це саме через емоційний стан та шалену підтримку, яку давав стадіон і через тиск, який відчували наші гравці під час матчу.

Ми повинні були дещо спокійніше розпоряджатися м'ячем у фазі переходу в атаку, адже були дуже непогані моменти, які потрібно було використовувати. Ухвалені рішення та технічний брак не дозволяли нам більш вдало виходити в атаку. Я не кажу про завершальні дії, а маю на увазі етап, коли ми мали чудові нагоди, щоб провести дуже ефективні атаки з високими шансами для взяття воріт.

А головний момент – це, безумовно, те, що ми навіть за несприятливого для нас рахунку 0:2 і 1:3 продовжували грати, намагалися шукати свої моменти й у підсумку знайшли й награли на нічию.

Аналізуючи будь-яку гру, ми не повинні завжди прив'язуватися до результату. Безумовно, він дуже важливий, але іноді результат може не об'єктивно відображати інформацію. Безумовно, перші залікові бали у сьомому турі – це не те, на що ми розрахували на початку. Але маємо те, що маємо, на жаль, ситуація склалася таким чином, і це певний збіг обставин. Сьогодні ми виходили на футбольне поле, щоб показати, що у команди є характер, і як би не склалася ситуація, ми будемо боротися до останнього.

Ми виходимо на кожен матч, аналізуючи дії суперника. Намагаємося зробити свої налаштування на гру і прагнемо в будь-якому поєдинку грати на максимальний результат. Стратегія може відрізнятися залежно від суперника, ситуації, обставин, але у кожній грі ми намагаємося здобути перемогу.

Після перерви ми зробили дві заміни, розуміли, що вони повинні посилити нашу гру, стабілізувати центр. Ми розраховували на індивідуальні якості Андрія Ярмоленка, на його упевненість й досвід, тому виходили на другий тайм з великим бажанням забити ще.

Безумовно, коли гравець, який виходить на заміну, забиває два м'ячі, це говорить про те, що заміна була вдала. І Олександр виконав подачу з кутового, після якого Ярмоленко відзначився, скоротивши рахунок. Тож обидві заміни важливі. Я повторюю своїм гравцям, і вони повинні розуміти, що у нас є стартовий склад, який враховує багато моментів, об'єктивних та суб'єктивних деталей. Але наша загальна обойма складається з 28-30 гравців, і кожен у будь-який момент повинен бути готовий вийти на футбольне поле", – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

Вирвавши нічию в матчі з "Галатасараєм", київський клуб здобув перше очко в нинішньому розіграші Ліги Європи. Раніше "біло-сині" зазнавали поразок у перших шести турах, внаслідок чого достроково втратили шанси на вихід до плейоф.

Наразі "Динамо" продовжує перебувати на останньому, 36-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи.

У заключному турі основного етапу Ліги Європи підопічні Шовковського позмагаються з латвійським РФШ. Поєдинок відбудеться 30 січня в німецькому Гамбурзі.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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