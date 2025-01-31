Шовковський прокоментував перемогу "Динамо" над РФШ у заключному матчі Ліги Європи

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував перемогу (1:0) над латвійським РФШ у матчі останнього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Відповіді керманича "біло-синіх" на запитання журналістів наводить офіційний сайт "Динамо".

Зазначимо, що "Динамо" з 4 очками фінішувало на 34-му місці у загальній турнірній таблиці основного рауунду Ліги Європи. "Біло-сині" ще після шостого туру втратили шанси на вихід до плейоф.

– Востаннє "Динамо" перемагало на груповій стадії єврокубків 2020 року над "Ференцварошем" теж з рахунком 1:0. Відтоді минуло п'ять років, не вдавалося виграти протягом 20 матчів. Що означає для вас ця перемога?

– Перемога – це завжди перемога. Але будемо відвертими, ми розраховували не на такий результат, коли починали матчі основного етапу Ліги Європи. На жаль, склалося так, як склалося. Ми аналізували й будемо аналізувати кожну гру, і роблячи це, ми ніколи не прив'язуємося до результату. Поясню, чому. Тому що результат може позитивно або негативно впливати на аналіз. А в такому випадку емоції не завжди допомагають правильно і коректно розглядати ті чи інші футбольні аспекти й моменти.

Сьогоднішня гра з точки зору результату для турнірної таблиці не мала значення. А з точки зору іміджу і збереження обличчя команди мала величезне значення для нас, для "Динамо". Тому, безумовно, ми задоволені. Хоча якість газону… це був найжахливіший газон, на якому ми грали.

– "Динамо" у січні провело два матчі Ліги Європи, і в обох здобуло позитивний результат. Чи вплинула на це краща логістика?

– Безумовно, хто б що не казав, логістика завжди має значення, особливо, коли ти цілеспрямовано готуєшся до певного суперника. Це підтвердили результати й обставини, в яких ми готувалися до цих двох матчів.

– Чому у заявці на гру був відсутній Олександр Караваєв?

– Ми сьогодні не могли розраховувати на Бражка, Караваєва, Дубінчика, Шапаренка, який пропускав матч через перебір жовтих карток, і, крім того, він теж захворів. В команді є якийсь вірус, тому ми не могли розраховувати на цих гравців. Додамо до цього списку ще Буяльського, який отримав пошкодження в матчі з "Галатасараєм". Ми не форсували його реабілітацію, вирішили його поберегти, утримати від гри, щоб він готувався до другої частини сезону. І те саме стосується Дениса Попова.

– Чи відчували підтримку уболівальників?

– Ми дякуємо їм. Звісно, завжди приємно грати на переповнених трибунах, і це наші гравці відчули в Стамбулі. Дуже важливо мати підтримку. Але ви маєте розуміти, якщо ми будемо піддаватися емоціям на футбольному полі, це ні до чого хорошого не призведе. Уболівальники підтримують команду, вони задають темп, висловлюють своє незадоволення, коли команда грає не так, як треба. Але ми повинні розуміти, що є певна структура гри, організація, напрацювання. І ми повинні їх дотримуватися, повинні бути послідовними у своїх діях.

А додаткова підтримка додає гравцям мотивації, наснаги, щоб проявляти свої якості якнайкраще. Ми повинні бігти вперед, але й повинні витримувати певну організацію. Тому що коли ми атакуємо, ми повинні думати й про оборону. А коли ми обороняємося, ми повинні розташовуватися таким чином, щоб бути готовими швидко перейти до атаки.

– Наступний офіційний матч "Динамо" проведе майже за місяць, наскільки команда готова до другої частини сезону, та як відбуватиметься подальша підготовка? Чи змінилася вона у зв'язку з матчами Ліги Європи?

– Справді, ми зараз перебуваємо в нових реаліях, адже ніколи не грали офіційних матчів в січні. А наприкінці лютого матчі вже були, у цей час починається весняна частина чемпіонату України і єврокубкові матчі теж грали у цей час. Я б сказав, що ми пройшли перший відрізок нашої підготовки й зараз дамо хлопцям трішки відпочити. Це треба для того, щоб вони перезавантажилися, а також щоб трохи менше спілкувалися з одним з одним, і не поширювався вірус.

Від 4-го лютого ми почнемо цілеспрямовану підготовку до весняного етапу. Вона складатиметься з тренувального процесу і з товариських матчів

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться 31 січня. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 13 лютого, а зустрічі у відповідь – 20 лютого.

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