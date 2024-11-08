Шовковський прокоментував розгромну поразку "Динамо" від "Ференцвароша" в Лізі Європи

Керманич "біло-синіх" поділився враженнями після провальної для його команди гри.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував нищівну поразку від угорського "Ференцвароша" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 0:4 . Зазначимо, що від 17-ї хвилини "біло-сині" грали в меншості через вилучення захисника Владислава Дубінчака.

"Ми готуємося до кожної гри. Але вдесятьох проти одинадцятьох грати достатньо складно. Ви аналізуйте та продовжуйте робити свою роботу, а ми робитимемо свою.

Щодо сьогоднішньої гри, у першому таймі ми стримували суперника, грали компактно та організовано, мали можливості, щоб забити, і не один раз. У другому пропустили після жахливої помилки. Одразу ж пропустили другий – і гра була зроблена", – сказав Шовковський на пресконференції після матчу.

Поразка від "Ференцвароша" стала для киян четвертою поспіль у нинішньому розіграші Ліги Європи. До цього "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3) поступилося "Гоффенгайму" (0:2) та зазнало поразки від "Роми" (0:1) українського форварда Артема Довбика.

Після чотирьох турів "Динамо" посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. Різниця забитих і пропущених м'ячів – 0:10.

Незважаючи на провальні результати, "Динамо" ще зберігає шанси на вихід до плейоф Ліги Європи. Попереду в підопічних Шовковського ще чотири матчі в основному етапі: проти чеської "Вікторії" Пльзень (28 листопада), іспанського "Реала Сосьєдад" (12 грудня), турецького "Галатасарая" (21 січня) та латвійського РФШ (30 січня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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