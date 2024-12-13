Шовковський стисло прокоментував розгромну поразку "Динамо" від "Реал Сосьєдада" в Лізі Європи

"Біло-сині" стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід до плейоф єврокубка.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував розгромну поразку (0:3) від іспанського "Реал Сосьєдада" в матчі шостого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх, післяматчева пресконференція Шовковського складалася з одного запитання та однієї короткої відповіді.

Програвши всі свої шість матчів у нинішньому сезоні Ліги Європи, "Динамо" стало першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід до плейоф

– Що ви сказали гравцям у роздягальні після першого тайму?

– Зробив зауваження щодо тих моментів, які у нас були, і сказав, щоб ми грали так, як спочатку домовлялися.

Після шести турів кияни посідають останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Динамо" залишається єдиним учасником турніру, який досі не набрав жодного очка.

Попереду на київський клуб чекають ще два матчі основного раунду Ліги Європи, які відбудуться вже наступного року: 21 січня "біло-сині" зіграють з турецьким "Галатасараєм", а 30 січня протистоятимуть латвійському РФШ.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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