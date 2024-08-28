Шовковський відповів, чого забракло "Динамо" для виходу до основної стадії Ліги чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відповів на запитання представників ЗМІ після матчу-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга".

Поєдинок на "Ред Булл Арені" у Зальцбурзі завершився внічию 1:1. Оскільки в першій зустрічі "Динамо" програло віцечемпіону Австрії з рахунком 0:2, то за підсумками двоматчевого протистояння переміг "Зальцбург" (3:1) та завоював путівку до основної стадії Ліги чемпіонів. Кияни ж гратимуть в основному раунді Ліги Європи.

– Чого не вистачило "Динамо" сьогодні, аби досягти позитивного результату?

– Футболісти сьогодні намагалися зробити все від себе залежне. І, думаю, дорікнути команді в тому, що вона не мала бажання, не можна. Я подякував хлопцям, вони витратили дуже багато сил сьогодні. Якщо відповідати безпосередньо на ваше запитання, то нам не вистачило результату першого матчу.

– Як би ви загалом оцінили виступ команди у кваліфікації Ліги чемпіонів?

– Ми, безумовно, проаналізуємо ще цей виступ. Це зовсім інший рівень, це матчі Ліги чемпіонів. І я повторюся, що пишаюся командою, їхнім ставленням, їхньою роботою. Ми прагнули, старалися, на початку гри затиснули суперника, але, на жаль, знову пропустили контратаку та пропустили м'яч, хоча в нас були моменти. Безумовно, це величезний досвід, багато гравців уперше грають на міжнародній арені, побачили, що це зовсім інший рівень, вищі швидкості. Це те, до чого ми прагнемо у своїй роботі, щоб покращувати свої дії – як індивідуальні, так і командні дії. Я завжди казав своїм підопічним, що єдина людина, на кого ви повинні озиратися, – це ви в минулому. Єдина людина, кращими за яку ви маєте бути, – це ви в теперішньому. Думаю, ми однозначно зробили великий крок уперед, і також думаю, що ми на правильному шляху. Треба продовжувати йти далі. Після невдачі в минулорічному виступі на міжнародній арені, думаю, ми зробили величезний крок уперед, ну а далі все тільки починається – я впевнений у цьому.

– Залишилося кілька днів до закриття трансферного вікна. Чи будуть ще трансфери в "Динамо"?

– Немає про що говорити, поки ці трансфери не здійсняться. Селекційна служба працює постійно, є певні труднощі, але говорити щось наперед немає сенсу.

Також не можу окремо не сказати про те, якою була минула ніч в Україні. Зокрема, готелю, в якому команда зупинялася завжди, коли їздила на матчі до Кривого Рогу, майже не існує. Люди загинули. Це наші реалії сьогодення. Безумовно, хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна, звичайно ж, нашою перемогою, для того, щоб ми повернулися до нормального повноцінного життя.

Ще раз – Слава ЗСУ, Слава Україні, мирного та спокійного вечора нам усім.

Зазначимо, що "Динамо" в ранзі срібного призера УПЛ розпочало нинішній євросезон з другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів. До протистояння із "Зальцбургом" підопічні Шовковського пройшли сербський "Партизан" і шотландський "Рейнджерс".

Україну в найпрестижнішому єврокубку залишився представляти лише донецький "Шахтар", який автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів-2024/25 відбудеться у четвер, 29 серпня.

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