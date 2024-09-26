Шовковський висловився про розгромну поразку "Динамо" від "Лаціо" у стартовому турі Ліги Європи

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував розгромну поразку від римського "Лаціо" в матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 0:3 на користь італійського клубу.

"Безумовно, дуже прикро програвати матчі, особливо на старті, та й загалом з таким рахунком. Але на такому рівні суперники не вибачають помилки. Ми подарували опоненту два голи, які було забито через центральну зону. Ми ще подивимося ці моменти, розберемо їх, але давати супернику таку фору неприпустимо.

Ми виходили на цю гру й прагнули грати саме у футбол. Можна було закритися, чекати, але я хочу дати своїм гравцям можливість саме грати у футбол, створювати комбінації, завершувати їх. У нас були можливості, але ми пропустили через помилки саме в центрі захисту. І щось додати з цього приводу мені складно. Це, мабуть, свідчить про клас "Лаціо" – коли є такі можливості, вони їх використовують.

Не можу сказати, що травма Себальйоса якось особливо вплинула. Але, знову ж таки, повторюся, що ми припустилися значних помилок, і саме ці помилки в оборонних діях. Не буду зупинятися на окремих футболістах, але, на мою думку, ми не маємо права дозволяти супернику так просто проходити через центр оборони та давати можливість забивати м'ячі", – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

У другому турі Ліги Європи кияни 3 жовтня на виїзді зіграють з німецьким "Гоффенгаймом". Перед цим динамівці 29 вересня завітають у гості до "Лівого Берега" в рамках чемпіонату України.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Всі суперники "Динамо" в основному раунді Ліги Європи: "Рома" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія), "Гоффенгайм" (Німеччина).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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