Шовковський звернувся до гравців "Динамо" після призначення виконувачем обов'язків головного тренера

Олександр Шовковський дав перший коментар у ролі виконувача обов'язків головного тренера київського "Динамо" після того, як офіційно замінив біля керма столичного клубу Мірчу Луческу.

У суботу, 4 листопада, 48-річний український фахівець був представлений команді новим керманичем. Шовковський звернувся до футболістів "Динамо", не забувши подякувати й Луческу за його працю.

"За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися, а навпаки прагнути його підвищувати.

Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А досяг він багато чого у своєму житті та кар'єрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу", – цитує СаШо офіційний сайт "Динамо".

Після промови Шовковського всі оплесками провели Луческу, який напередодні після поразки від "Шахтаря" (0:1) в матчі 13-го туру УПЛ подав у відставку з посади керманича "біло-синіх", а також оголосив про завершення тренерської кар'єри.

Наразі кияни з 16 очками посідають сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, але мають три гри в запасі. "Біло-сині" не змогли виграти жоден з чотирьох останніх матчів в чемпіонаті України. Перед Класичним "Динамо" програло "Поліссю" (2:3) та "Дніпру-1" (0:1), а також зіграло внічию з "Колосом" (1:1).

У першому поєдинку після відставки Луческу "біло-сині" 12 листопада на виїзді зустрінуться з "Кривбасом" в рамках 14-го туру УПЛ.

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