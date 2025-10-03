- Дата публікації
Шовковський пояснив затримку із заміною гравця в матчі з "Крістал Пелас" у Лізі конференцій
Керманич "біло-синіх" розповів, чому не вдалося замінити Тараса Михавка одразу після того, як він травмувався.
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відповів на запитання ЗМІ після матчу першого туру основного раунду Ліги конференцій проти англійського "Крістал Пелас" (0:2).
Зокрема керманич "біло-синіх" прокоментував затримку із заміною захисника команди Тараса Михавка, який травмувався в першому таймі.
Після невдалого зіткнення із суперником Михавко був змушений достроково залишити поле. Тренерський штаб киян вісім хвилин готував заміну травмованого футболіста. Поки це відбувалося, "Динамо" грало в меншості та пропустило перший гол від "орлів".
"На жаль, той гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий для того, щоб виходити на футбольне поле. Тому й вийшло так, що дуже довго. І це саме зіграло з нами злий жарт. А після пропущеного м'яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз", – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".
У підсумку "Динамо" на "Арені Люблін" в польському Любліні програло "Крістал Пелас" з рахунком 0:2. Від 76-ї хвилини кияни грали у більшості після вилучення у складі суперника.
Нагадаємо, в основному етапі Ліги конференцій динамівці зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.
Крім "Крістал Пелас", суперниками чинного чемпіона України стануть "Самсунспор" (Туреччина), "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).
Наступний матч у турнірі підопічні Олександра Шовковського проведуть 23 жовтня на виїзді проти "Самсунспора".
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.