Шовковський пояснив затримку із заміною гравця в матчі з "Крістал Пелас" у Лізі конференцій

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відповів на запитання ЗМІ після матчу першого туру основного раунду Ліги конференцій проти англійського "Крістал Пелас" (0:2).

Зокрема керманич "біло-синіх" прокоментував затримку із заміною захисника команди Тараса Михавка, який травмувався в першому таймі.

Після невдалого зіткнення із суперником Михавко був змушений достроково залишити поле. Тренерський штаб киян вісім хвилин готував заміну травмованого футболіста. Поки це відбувалося, "Динамо" грало в меншості та пропустило перший гол від "орлів".

"На жаль, той гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий для того, щоб виходити на футбольне поле. Тому й вийшло так, що дуже довго. І це саме зіграло з нами злий жарт. А після пропущеного м'яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз", – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

У підсумку "Динамо" на "Арені Люблін" в польському Любліні програло "Крістал Пелас" з рахунком 0:2. Від 76-ї хвилини кияни грали у більшості після вилучення у складі суперника.

Нагадаємо, в основному етапі Ліги конференцій динамівці зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Крім "Крістал Пелас", суперниками чинного чемпіона України стануть "Самсунспор" (Туреччина), "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Наступний матч у турнірі підопічні Олександра Шовковського проведуть 23 жовтня на виїзді проти "Самсунспора".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.