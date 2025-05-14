Шовковський прокоментував драматичну поразку "Динамо" від "Шахтаря" у фіналі Кубка України

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

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Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди від донецького "Шахтаря" у фінальному матчі Кубка України сезону-2024/25.

Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5 .

Відповіді Шовковського на запитання представників ЗМІ після фінального матчу Кубка України наводить офіційний сайт "Динамо".

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– Передусім треба сказати, що вболівальники мали отримати задоволення від фіналу – від самої гри, від напруги, від боротьби, яка була на футбольному полі. І хоч вона й була безкомпромісною, але футболісти все ж стримували себе, аби не завдати травми один одному. Так, емоції були на футбольном полі, і вони повинні бути, коли відбувається матч за кубковий трофей.

Безумовно, прикро програвати в серії післяматчевих пенальті. Тут передусім треба сказати, що у футболі, безумовно, насамперед індивідуальна майстерність має велике значення. Але водночас також велике значення мають помилки, яких припускаються гравці. Ми знову ж таки пропустили гол після власної помилки, дали можливість провести супернику швидку контратаку та не дограли епізод до кінця, коли нам забивали. Як завжди, можна сказати, що будемо робити висновки, але ця помилка позбавила нас Кубка.

– Що ви можете сказати про сьогоднішнє суддівство?

– Ви знаєте, найкращий арбітр – це той, якого не видно на полі, коли грають команди. Є компетентні органи, які будуть аналізувати дії суддівської бригади. Я не хочу цього робити.

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– Уперше фінал Кубка України відбувся в Житомирі. Ваші враження від організації поєдинку, якості поля?

– Менше за все я дивився на те, де ми будемо грати фінальний матч. Для нас не це було головним. Поле в нормальному стані, атмосфера на стадіоні чудова. Я впевнений, що вболівальники отримали задоволення.

– Ви зробили доволі нестандартну заміну, змінивши Шапаренка на Бражка...

– У чому вона нестандартна? Мені потрібно було впливати на події, що відбувалися на полі, тому моє рішення було таким. Нічого незвичайного я в цьому не бачу.

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Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.

Нагадаємо, торік володарем Кубка України також став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.