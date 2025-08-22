Шовковський прокоментував поразку "Динамо" від "Маккабі" у кваліфікації Ліги Європи

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував поразку від "Маккабі" Тель-Авів ( 1:3 ) у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

– Чи вважаєте ви справедливим вилучення Вівчаренка й як воно вплинуло на ваш план на другий тайм?

– Я можу вважати його справедливим або несправедливим, але воно є. І, на жаль, це не вперше, коли ми отримуємо на рівному місці червону картку. Будучи на м'ячі, технічний брак – і потім фол, який судді трактують, як червону картку. Можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось. Але майже 40 хвилин грати в меншості…

- Скажіть, будь ласка, що з Тимчиком? Чому його не було в заявці?

– На жаль, у нього піднялась температура, і ми не могли на нього розраховувати в цій грі. Нібито в нього стан стабілізувався, і вже температури немає, – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

Матч-відповідь між "Динамо" та "Маккабі" відбудеться у четвер, 28 серпня, у польському Любліні на "Арені Люблін". Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.

