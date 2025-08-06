Шовковський прокоментував поразку "Динамо" від "Пафоса" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

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Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував поразку від кіпрського "Пафоса" (0:1) в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Це протистояння складається з двох матчів. І, безумовно, долю поєдинку ще не вирішено. У першому таймі ми мали чудові нагоди для того, аби забити гол, але не реалізували свої моменти, а в одному моменті внаслідок помилок пропустили контратаку, яку зміг реалізувати наш суперник. Безумовно, ми розчаровані результатом першого матчу, але ще нічого не визначено.

Давайте не будемо торкатись теми суддівства. Хочу сказати, що якщо ми хочемо проходити далі у турнірі, ми повинні використовувати ті моменти, які в нас були. У першому випадку був вихід три в один, і ми повинні були реалізовувати цю нагоду. Ще одну нагоду у першому таймі ми мали після стандартного положення, і теж повинні були її реалізовувати. Індивідуальна майстерність далася взнаки. Для мене однакові помилки в обороні та в атаці. Результат матчу складається з пропущених і забитих м'ячів. Ми зробили помилки, коли не забили, і зробили помилку, коли пропустили. І маємо результат першого матчу", – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

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Матч-відповідь між командами відбудеться 12 серпня на Кіпрі. Початок – о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.