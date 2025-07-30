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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Шовковський прокоментував розгромну перемогу "Динамо" та вихід до 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів

Керманич "біло-синіх" підбив підсумки другого поєдинку з "Хамрун Спартанс".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Шовковський

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський дав пресконференцію після матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського "Хамрун Спартанс", який завершився розгромною перемогою киян з рахунком 3:0.

Перша зустріч між командами відбулася тиждень тому на Мальті й також закінчилася розгромною перемогою чемпіона України з рахунком 3:0.

Відповіді керманича "біло-синіх" на запитання журналістів наводить офіційний сайт "Динамо".

– Старт сьогоднішнього поєдинку був інтенсивнішим за перший матч, чи означає це, що команда додаватиме у плані фізики та зіграності з кожним матчем?

– Вітаю усіх уболівальників з перемогою. Справді, з урахуванням результату першого матчу й того, що ми входимо в дуже насичений графік, провели певну ротацію, дали можливість проявити себе іншим футболістам, подивилися на зв'язки та інші поєднання.

Безумовно, першим таймом я був задоволений, а у другому ми трохи збавили оберти. Власне, на початку другого тайму мені здалося, що команда не вийшла з роздягальні. Тож цим відрізком я залишився не задоволений. Та й взагалі ми домовлялися якраз про те, щоб не пригальмовувати та далі працювати у тому ж режимі, що й у першому таймі, але нам це не вдалося. Будемо розбиратися, чому так сталося. Найголовніше – що ми вирішили перше завдання і йдемо далі.

– Якого суперника хотіли б отримати у наступній стадії кваліфікації Ліги чемпіонів – "Маккабі" чи "Пафос"?

– Не ставив собі такого запитання. З будь-яким суперником у наступному раунді грати буде складніше. Завтра ми обов'язково подивимося матч-відповідь, який відбудеться між цими командами та будемо готуватися до наступної гри, пильніше розглядаючи нашого майбутнього суперника.

– "Динамо" вже точно потрапить до основного етапу якогось єврокубка. Чи плануєте на етапі Ліги теж грати у Любліні, чи оберете інший стадіон?

– Давайте не будемо заглядати далеко уперед, але, наскільки я знаю, ми вже не змінюватимемо цю локацію, і матчі групового етапу гратимемо саме тут. Нам достатньо переїздів та інших логістичних моментів, пов'язаних з тим, що ми граємо не на домашньому стадіоні, а на виїзді.

"Динамо" розбило "Хамрун Спартанс" з рахунком 6:0 за сумою двох поєдинків і вийшло до 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Пройшовши мальтійський клуб, кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

Матчі "Динамо" з переможцем пари "Пафос" – "Маккабі" Тель-Авів у 3-му кваліфай-раунді Ліги чемпіонів відбудуться 5/6 серпня та 12 серпня. Перед цим підопічні Шовковського 2 серпня проведуть поєдинок стартового туру УПЛ з "Вересом".

Жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановане на 4 серпня, а матчі – 19/20 серпня та 26/27 серпня.

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