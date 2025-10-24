Шовковський прокоментував розгромну поразку "Динамо" від "Самсунспора" у Лізі конференцій

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Реклама

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський відповів на запитання журналістів на пресконференції після матчу другого туру основного етапу Ліги конференцій проти турецького "Самсунспора", у якому кияни розгромно програли з рахунком 0:3 .

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

– Тіаре припустився двох результативних помилок, як можете оцінити його гру?

Реклама

– Я не згоден, що було дві помилки, адже рикошет – це випадок. Але ми не можемо виходити з роздягальні вже поступаючись 0:1. Безумовно, такі помилки впливають на дії команди та результат загалом. Хоча за рахунку 0:1 ми мали чудову нагоду, яку потрібно було використовувати – коли ми не забили у порожні ворота. Це теж помилка, яка вплинула на підсумковий результат. Як я вже казав, диявол ховається у дрібницях. На жаль, ці дрібниці останнім часом грають не на нашу користь. Ми припускаємося помилок як в організації оборони, так і в атаці, коли не реалізовуємо свої моменти.

– У першому таймі активними були обидва вінгери, та чому так рідко вдавалося опинятися у чужому штрафному майданчику?

– Бо суперник намагався робити усе, щоб цього не сталося. У деяких випадках індивідуальна майстерність була не найкращою. Щоб вигравати матчі, потрібно вигравати мікродуелі під час організації як оборони, так і атак. На жаль, сьогодні цей компонент з нашого боку був не найкращої якості. Хоча у першому таймі до другого пропущеного м'яча я не можу сказати, що ми грали погано чи не мали шансів, щоб вдаліше реалізувати ті моменти, які у нас були. Та рахунок на табло.

– Це був перший матч Рубчинського цього сезону, наскільки він був готовий та як можете оцінити його гру?

Реклама

– У нього був важкий період, він повернувся до розташування команди після підготовки та виступів у складі молодіжної збірної, як і інші 9 гравців, які вимушено доєдналися до команди через два тижні після початку підготовки до сезону, тому що вони готувалися з U-23. Це наклало свій відбиток, він отримав пошкодження, причому дуже непросте, та пропустив увесь етап підготовки. Потім плідно працював і останнім часом його робота дала можливість повноцінно отримати місце у стартовому складі. Вважаю, перший тайм він відіграв на достатньо високому рівні, потім стало помітно, що йому було складно. Хоча я задоволений його роботою, ставленням. Повторюся, у нього був непростий період, і враховуючи, що Валентин багато пропустив, те, як він готувався, заслуговує на похвалу. Молодець.

– У двох матчах основного етапу Ліги конференцій ви не здобули жодного очка. Які маєте плани на майбутнє?

– Ми будемо готуватися до кожної гри та прагнутимемо покращити своє турнірне становище, здобувати перемоги та залікові пункти.

– Кого з травмованих футболістів, на вашу думку, не вистачало сьогодні?

Реклама

- Ви хочете, щоб я перейшов на особистості. Можна сказати, що не вистачало усіх гравців, можемо говорити про когось конкретно, але ситуація така, яка вона є. Безумовно, відсутність гравців не дає нам додаткових можливостей, але потрібно виходити з того, що є на цей момент.

– Як загалом можете прокоментувати сьогоднішній матч?

– Давайте будемо відвертими: хто б що не говорив, а ситуація, яка склалася у нас в країні, накладає свій відбиток на багато чого. Я перестав про це говорити, тому що й так нас багато критикують за те, що ми перекладаємо наші невдачі на те, що відбувається в Україні. Але відверто кажучи, це не можна пропустити повз увагу чи не дивитися на це. До нас не хочуть їхати гравці, які можуть підсилити команду або вимагають якісь шалені та нереальні в наших реаліях зарплати.

Дуже непросто бути конкурентоспроможними, розраховуючи лише на свою академію. Коли 2022 року почалася війна, багато хлопців з нашої ДЮФШ залишили територію України й зараз успішно грають в Іспанії, Італії Німеччині та інших країнах. Це ті гравці, які мали підсилювати "Динамо" та бути в основній команді. Сьогодні ситуація дуже непроста не лише для футболу, а й для всієї країни. Це очевидні моменти, але я припинив про них говорити, бо вже усім набридло. Тому я намагаюся говорити безпосередньо про якість гри.

Реклама

Зазначимо, що "Динамо" не може перемогти вже шість матчів поспіль у всіх турнірах – чотири нічиї в УПЛ і дві поразки у Лізі конференцій.

У поєдинку проти "Самсунспора" кияни не завдали жодного удару у площину воріт суперника.

У наступному турі Ліги конференцій підопічні Шовковського 6 листопада проведуть номінально домашній матч проти боснійського клубу "Зріньські".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Реклама

Нагадаємо, вже у неділю, 26 жовтня, "Динамо" прийме "Кривбас" у матчі 10-го туру УПЛ. Після цього "біло-сині" двічі зіграють з "Шахтарем": 29 жовтня в 1/8 фіналу Кубка України та 2 листопада в чемпіонаті.